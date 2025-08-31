Juan Manuel Rico Zini: "HECHOS no es una promesa, es una respuesta"

Juan Manuel Rico Zini. Senador de Pergamino. Junto al intendente Javier Martínez, fomentó la creación del espacio Hechos LAOPINION

Juan Manuel Rico Zini: Durante los últimos 50 años, la política argentina se ha ido diluyendo entre la crítica permanente de unos hacia otros y las promesas de cosas que nunca se cumplieron. Se volvió una competencia de discursos, de diagnósticos sin soluciones, de prometer lo que nunca llega.

Y lo digo con toda claridad: la política así no sirve. No le sirve a la gente, que sigue esperando respuestas. No le sirve a los dirigentes, que se encierran en peleas estériles. Y no le sirve al país, que necesita resultados.

HECHOS viene a cambiar ese paradigma. Porque este espacio no se define por lo que decimos que vamos a hacer, sino por lo que ya hicimos. Por lo que se puede ver, tocar, recorrer, usar. Por infraestructura resuelta, barrios asfaltados, sistemas de salud que funcionan, mejores estadísticas en seguridad, gestiones que dieron la cara en cada momento.

Estamos en una época donde lo único que parece ofrecer la política es una pelea de objetivos abstractos, muchas veces alejados de la vida real. Y en ese contexto, HECHOS es una excepción: es gestión concreta. Es orden, es planificación. Es la política puesta al servicio de resolver problemas, no de administrarlos.

Marcamos una diferencia profunda. Porque cuando la política se transforma en hechos, no necesita convencer con palabras. Solo necesita mostrar lo que ya está hecho.HECHOS no es una promesa, es una respuesta.

