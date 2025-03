Juan Ignacio De Pascual logró en Francia su segundo título del año

De Pascual y Pereyra controlaron la final en todo momento ante Sánchez y Florensa, a los que los nervios de su primera final los traicionaron. Los españoles no comenzaron mal el partido, beneficiándose de un comienzo errático de sus rivales y continuando con la solidez de todo el torneo. No obstante, esa consistencia fue fluctuando por momentos y fue algo que la pareja Nº 2 no perdonó en una final.

De Pascual campeones.jpg "Rama" Pereyra y "Juani" De Pascual durante la premiación del France Grand Master. A1 PADEL

El partido pasó por una gran defensa en el fondo de Pereyra-De Pascual. El de nuestra ciudad no dejaba que Florensa se encontrase cómodo mientras que el marplatense no daba ninguna opción en la red. El primer quiebre llegó rápido, en el tercer juego y en el saque de Florensa. Y es que el jugador catalán nunca llegó a estar cómodo del todo, ya que no pudo sacar adelante ninguno de sus servicios. A pesar del intento de los españoles por volver al partido, solo consiguieron algunos 40-30 y no tuvieron ninguna oportunidad de break en el primer set. Tras un quiebre en el séptimo juego, Pereyra-De Pascual cerraron por 6-2 el primer parcial de la final.