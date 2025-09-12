Pergamino Automotores brilla en la Expo Rural con novedades Renault y opciones de financiación

Pergamino Automotores , parte del reconocido Grupo M (que incluye Renault , Citroën y Nissan), ha captado la atención de los visitantes en la Expo Rural de Pergamino con un destacado stand ubicado estratégicamente en la entrada del predio. La concesionaria está presentando las últimas incorporaciones de Renault, invitando al público a conocer de primera mano sus innovaciones y a explorar diversas oportunidades de adquisición.

El principal foco de la exposición son dos lanzamientos clave de Renault: la nueva versión Iconic del Kardian y el renovado Kwid. Ignacio, uno de los vendedores presentes, destacó las características distintivas de estos modelos. El Kardian, un SUV del segmento A, se posiciona como una opción ideal para la familia, ofreciendo una experiencia de conducción mejorada con su pantalla táctil de rápida respuesta, un tablero de procesamiento avanzado (inspirado en el Arcana) y un tapizado de cuero de mayor calidad estética.

Por su parte, el Kwid es presentado como el "caballito de batalla" de la marca y el vehículo más económico del mercado, con un precio que ronda los 22 a 22.5 millones de pesos. Es un automóvil óptimo como primer 0 km para la ciudad, equipado con un motor 1.0 cadenero de gran economía, cinco puertas, un generoso baúl, cámara de retroceso, cuatro airbags, pantalla táctil y controles al volante.

Además de la oferta de Renault, el stand también exhibe camionetas 4x4 pickup de la marca Nissan, ampliando el abanico de opciones para distintos perfiles de clientes.

Ignacio subrayó que los modelos actuales de la marca, incluso en sus versiones de entrada de gama, vienen "súper equipados" en tecnología y seguridad, incorporando características como pantallas táctiles y sistemas de asistencia que antes eran exclusivas de gamas superiores.

Financiación

Pergamino Automotores pone un fuerte énfasis en la facilidad de acceso a la financiación. Un equipo de vendedores altamente capacitados está disponible durante todo el día para asesorar sobre créditos prendarios con excelentes tasas y planes de ahorro que permiten financiar desde el 60% hasta el 100% del valor del vehículo. Estos planes representan una alternativa accesible para quienes buscan adquirir su primer 0 km, con cuotas que se ajustan al presupuesto familiar. Un atractivo adicional para el modelo Kardian es la adjudicación asegurada en la cuota número seis.

En la Expo Rural de Pergamino

Con una prometedora afluencia de público ya registrada desde el jueves, la concesionaria tiene altas expectativas para el resto de la Expo Rural, anticipando un mayor flujo de visitantes hasta este domingo, especialmente con el buen clima. Invitan a la comunidad a acercarse al stand para conocer en persona los vehículos y explorar las atractivas opciones de financiación disponibles. "Es una excelente oportunidad para que la gente vea, se suba a los autos y reciba el mejor asesoramiento para concretar el sueño de su 0 km", concluyó Ignacio.