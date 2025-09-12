El laboratorio de la Clínica La Pequeña Familia garantiza calidad, tecnología y rapidez en los diagnósticos

El laboratorio está acreditado por la Fundación Bioquímica Argentina, el ITAES (Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud) y CENAS (Centro especializado para la Normalización y Acreditación en Salud).

En la Clínica La Pequeña Familia , el Laboratorio de Análisis Clínicos es un eslabón fundamental en la atención médica. Conversamos con el bioquímico Mariano Cánovas, responsable del servicio, quien nos contó cómo trabajan y cuáles son las fortalezas que lo distinguen.

– ¿Qué características tiene el laboratorio de la Clínica?

Nuestro laboratorio está acreditado por la Fundación Bioquímica Argentina, el ITAES (Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud) y CENAS (Centro especializado para la Normalización y Acreditación en Salud). Eso nos asegura cumplir con los más altos estándares de calidad. Estamos dentro de la Clínica, lo que permite una integración directa con la atención de los pacientes.

Contamos con aparatología de última generación y un equipo de profesionales bioquímicos, técnicos y administrativos en constante capacitación.

Entre los estudios más habituales están hematología, química clínica, inmunoserología, hormonas, marcadores tumorales, cardíacos, factores nutricionales y metabolismo óseo.

Realizamos estudios de baja, mediana y alta complejidad, además de análisis microbiológicos (virus, hongos, bacterias y parásitos) de alta calidad automatizados y manuales para un correcto diagnóstico directo de enfermedades microbianas y su tratamiento específico. Cabe destacar que realizamos hemocultivos automatizados lo que permite un diagnóstico oportuno y rápido para poder implementar la terapia antibiótica específica.

– ¿Qué diferencia a este laboratorio de otros?

La rapidez y la confiabilidad. Tenemos controles internos en tiempo real y participamos en programas nacionales de control externo con resultados excelentes. Esto garantiza diagnósticos oportunos y de alta calidad, lo que es clave para la toma de decisiones médicas.

– ¿Cómo accede un paciente al servicio?

Atendemos a pacientes ambulatorios de lunes a viernes de 7:30 a 21 horas y sábados de 8 a 13 hs. Fuera de ese horario, funcionamos por guardia las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso significa que siempre hay disponibilidad, incluso en situaciones de urgencia.

Queremos darle a la comunidad la tranquilidad de que cuenta con un laboratorio de excelencia, disponible dentro de la Clínica y acompañar a los médicos con información precisa para que puedan tomar las mejores decisiones.