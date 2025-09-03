miércoles 03 de septiembre de 2025
    Robos en Zárate

    Chevrolet Agile con pedido de secuestro en Lima

    Un vecino alertó sobre el auto en colectora de Ruta 9. El Chevrolet Agile tenía pedido de secuestro desde Moreno. Actuó el COZ y la policía local.

    3 de septiembre de 2025 - 13:36
    Se pudo recuperar el Chevrolet Agile con pedido de secuestro

    Se pudo recuperar el Chevrolet Agile con pedido de secuestro

    LAOPINION

    Alerta ciudadana y rápida respuesta: Durante la mañana del martes, un vecino de Lima observó un Chevrolet Agile estacionado de forma sospechosa sobre la colectora de la Ruta Nacional 9, en dirección a Rosario, a la altura del kilómetro 101. Inmediatamente dio aviso al Centro de Operaciones Zonal (COZ), que activó el protocolo de verificación.

    Violento choque en Zárate deja tres autos dañados

    Violento choque en el centro de Zárate dejó tres autos dañados
    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta HIACE a Brasil

    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta la Hiace a Brasil

    Al constatar la patente y los datos del rodado, se confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 27 de agosto, emitido por el partido bonaerense de Moreno.

    Procedimiento y actuación policial

    Tras la confirmación, un móvil policial se hizo presente en el lugar y tomó intervención directa. El vehículo fue asegurado y trasladado bajo custodia, iniciándose las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes para determinar su procedencia y eventual relación con hechos delictivos.

    Hipótesis e investigación en curso

    Las autoridades investigan por qué el automóvil se encontraba abandonado en la vía pública sin movimientos previos detectados. No se descarta que haya sido dejado allí tras un hecho ilícito, o que esté vinculado a maniobras delictivas más amplias.

    Por ahora no hay detenidos, pero se está revisando si existen personas involucradas en la sustracción o si el vehículo fue descartado para evitar controles.

    El rol clave de los vecinos

    Desde el COZ y la policía local destacaron la importancia de la participación ciudadana, ya que el aviso temprano permitió recuperar el vehículo sin incidentes.

    “La información del vecino fue clave para resolver el caso de manera rápida y segura”, aseguraron fuentes del operativo.

    Dejá tu comentario

    Se pudo recuperar el Chevrolet Agile con pedido de secuestro
    Robos en Zárate

    Chevrolet Agile con pedido de secuestro en Lima
