Chevrolet Agile con pedido de secuestro en Lima

Se pudo recuperar el Chevrolet Agile con pedido de secuestro

Alerta ciudadana y rápida respuesta: Durante la mañana del martes, un vecino de Lima observó un Chevrolet Agile estacionado de forma sospechosa sobre la colectora de la Ruta Nacional 9 , en dirección a Rosario , a la altura del kilómetro 101. Inmediatamente dio aviso al Centro de Operaciones Zonal (COZ) , que activó el protocolo de verificación.

Al constatar la patente y los datos del rodado, se confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 27 de agosto , emitido por el partido bonaerense de Moreno .

Tras la confirmación, un móvil policial se hizo presente en el lugar y tomó intervención directa. El vehículo fue asegurado y trasladado bajo custodia , iniciándose las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes para determinar su procedencia y eventual relación con hechos delictivos.

Las autoridades investigan por qué el automóvil se encontraba abandonado en la vía pública sin movimientos previos detectados. No se descarta que haya sido dejado allí tras un hecho ilícito , o que esté vinculado a maniobras delictivas más amplias.

Por ahora no hay detenidos, pero se está revisando si existen personas involucradas en la sustracción o si el vehículo fue descartado para evitar controles.

El rol clave de los vecinos

Desde el COZ y la policía local destacaron la importancia de la participación ciudadana, ya que el aviso temprano permitió recuperar el vehículo sin incidentes.

“La información del vecino fue clave para resolver el caso de manera rápida y segura”, aseguraron fuentes del operativo.