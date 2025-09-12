viernes 12 de septiembre de 2025
    • Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal

    Desde las 21:00, el Celeste recibirá a Colón de Chivilcoy y el Cartero enfrentará a Náutico de San Pedro. Argentino queda libre en esta fecha.

    12 de septiembre de 2025 - 15:00
    Juventud irá por su segundo triunfo en el Torneo Pre Federal ante Colón de Chivilcoy.

    Juventud irá por su segundo triunfo en el Torneo Pre Federal ante Colón de Chivilcoy.

    @pergaminojuve

    Este viernes a partir de las 21:00, Juventud y Comunicaciones se presentarán en Pergamino por la quinta fecha de la Zona Norte B del Torneo Pre Federal de básquetbol. El Celeste que dirige Andrés Quiroga recibirá a Colón de Chivilcoy en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”. Ambos conjuntos vienen de caer en su última presentación contra el mismo rival: Belgrano de San Nicolás.

    El momento que están atravesando es muy distinto, Juventud se encuentra en la obligación de ganar para arrimarse a los puestos (hasta el cuarto) que otorgan la posibilidad de luchar por un ascenso al Federal, ya que apenas ganó un solo partido. En cambio, Colón de Chivilcoy está peleando por el ascenso directo (lo lograrán los dos primeros de cada zona). En sus tres presentaciones obtuvo dos triunfos y marcha en la tercera posición detrás de los invictos Somisa y Belgrano de San Nicolás.

    A la misma hora, pero en el “Pickle Gracia”, Comunicaciones recibirá a Náutico de San Pedro. El equipo que dirige Ricardo Palacio irá en busca de su segundo triunfo consecutivo para prenderse en la lucha por uno de los dos lugares que otorgan el ascenso directo a la tercera categoría del país. Enfrente estará Náutico, que no ganó en lo que va del torneo y llega a Pergamino con la necesidad de hacerlo para salir del último lugar.

    El restante partido de la fecha 5 de la Zona Norte B va a decidir quién quedará como puntero: a las 21:00 se enfrentarán Somisa y Belgrano de San Nicolás. Ambos vienen de ganar en su última presentación: Somisa venció a Náutico en condición de visitante y Belgrano se hizo fuerte en su casa al vencer 93 a 60 a Juventud. De esta manera los dos conjuntos llegan invictos y son serios candidatos a quedarse al ascenso. En esta oportunidad, Argentino queda libre.

    Comienza la cuarta del Clausura de la APB

    Con dos partidos comenzará este viernes la cuarta fecha del Torneo Clausura de la APB (Asociación Pergaminense de Básquet). Desde las 21:15, en el “Pacalo Picco” Sports, que marcha tercero en la Zona A, recibirá a Argentino, puntero del mismo grupo. A la misma hora pero por la Zona B, Gimnasia y Esgrima buscará conseguir su primer triunfo ante Ricardo Gutiérrez de Arrecifes, que intentará llevarse los dos puntos del “Atilio Saint Julien” para no perderle pisada a Comunicaciones y Alianza de Colón.

    Los partidos que marcarán el cierre de esta jornada se van a jugar el lunes por la noche, en la Zona A Sportivo Rojas será local ante Juventud, en esa zona Círculo Italiano de Colón quedará libre. En la Zona B habrá duelo de punteros e invictos porque Alianza de Colón recibirá a Comunicaciones: el que gane quedará puntero. Sirio queda libre.

