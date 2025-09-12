viernes 12 de septiembre de 2025
    • Regresa la acción del fútbol local luego del parate por las elecciones

    Este sábado vuelve el torneo de la Liga de Fútbol de Pergamino: El Socorro recibirá a Argentino de Alfonzo en Primera A y Provincial será local ante Viajantes.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    12 de septiembre de 2025 - 15:15
    El Socorro recibirá a Argentino de Alfonzo en uno de los dos partidos de este sábado.

    El Socorro recibirá a Argentino de Alfonzo en uno de los dos partidos de este sábado.

    CLUB ATLETICO EL SOCORRO

    Luego de un fin de semana sin actividad oficial debido a las elecciones, este sábado se reanudará el torneo de la Liga de Fútbol Pergamino con una atractiva programación en Primera A y Primera B. Serán dos los encuentros que abrirán este sábado la programación, que se extenderá hasta el domingo con cinco partidos más.

    Este sábado, desde las 16:00, por la séptima fecha de la Primera A -segunda jornada de la rueda de interzonales-, El Socorro recibirá en su estadio a Argentino de Alfonzo. El local viene de empatar 1 a 1 frente a Leandro N. Alem y necesita sumar para no perder terreno en la Zona 1, mientras que el “Chacarero”, escolta en la Zona 2 a solo dos puntos del líder Juventud, buscará seguir siendo protagonista.

    Y a las 15:30, en el marco de la sexta fecha de la Primera B, Provincial será local ante Viajantes, en un partido que se disputará sin público. Ambos suman 7 unidades, aunque atraviesan momentos distintos: Provincial empató sin goles con Progresista Guerrico, mientras que Viajantes viene de caer como local ante Juventud Obrera de Manuel Ocampo y necesita recuperar confianza.

    El domingo se cierra con otros cinco

    En la jornada de este domingo se disputarán cinco encuentros, tres de la Primera A y dos de la B. En la máxima división, a las 16:00, Juventud, líder invicto de la Zona 2 con 14 puntos, visitará a Gimnasia y Esgrima, segundo en la Zona 1 con 10 unidades. El “Lobo” igualó 2 a 2 en su última presentación frente a Argentino de Alfonzo y sabe que una victoria ante el puntero lo dejaría muy bien posicionado de cara a lo que viene.

    En otro duelo clave, desde las 15:00, Círculo recibirá a San José. El conjunto de Arroyo Dulce necesita recuperarse tras caer 4 a 0 ante Juventud, mientras que San José, junto a Douglas Haig, es uno de los dos equipos que aún no conocen la victoria en su zona.

    A las 15:30, Tráfico’s Old Boys será local ante Leandro N. Alem. Con solo un punto en el torneo, el “Ferroviario” buscará su primera victoria, mientras que los del barrio 12 de Octubre, con 6 unidades, intentarán sumar para escalar en la Zona 2.

    En la tarde de este domingo en la Primera B se destacan dos encuentros decisivos para la pelea por la punta. A las 15:30, en un duelo que promete, el líder Sports (11 puntos) recibirá a uno de sus escoltas, Deportivo Acevedo (9), en un mano a mano que puede cambiar la cima. Sports viene de vencer 1 a 0 a Sirio Libanés y se mantiene invicto, con apenas dos goles en contra. Deportivo Acevedo, que tiene un partido menos, derrotó 2 a 0 a Argentino de Rancagua y, de ganar lo superará en la tabla de posiciones.

    Finalmente, a las 16:00, Argentino de Rancagua -que aún no ganó en el torneo- será local ante José Hernández, el otro escolta con 9 puntos en cuatro partidos. El conjunto visitante quiere aprovechar el cruce directo entre los de arriba para treparse a lo más alto de la tabla de posiciones. Cabe recordar que la sexta fecha de Primera B se inició el viernes 29 de agosto con el triunfo 4 a 1 de Juventud Obrera de Manuel Ocampo de local ante Sirio Libanés.

    Sanción y quita de puntos a Racing

    La Liga de Fútbol de Pergamino dio a conocer en las últimas horas el fallo del Tribunal de Penas sobre el partido suspendido entre Racing y Douglas Haig disputado el viernes 29 de agosto en el estadio “Carlos Morales” (ganaba 2 a 0 el Bohemio y se suspendió tras la caída de un artefacto de pirotecnia cerca de un jugador del Rojinegro).

    “Se multa a Racing con 3 fechas V.E. 100 c/u como consecuencia de lo sucedido en base a la suspensión del encuentro, se le da por perdido el partido (ante Douglas) y se le aplica la deducción de 9 puntos al final de la Etapa Regular Art. 80. Se da ganado el partido a Douglas Haig con el resultado 0-1, Art. 152”, expresa la resolución.

