Julián García denunció que edificios municipales se usan como depósitos en Zárate

Julián garcia denunció que edificios municipales se usan como depósitos en Zárate

Críticas al uso actual de edificios públicos: El candidato a concejal po, Julián García , lanzó duras críticas contra la actual administración municipal, al denunciar que varios edificios públicos fueron transformados en depósitos , perdiendo así su función original de servicio comunitario.

“La actual gestión es experta en depósitos. No debe existir otro municipio que tenga tantos espacios propios transformados en depósitos”, expresó García.

Mitre 1000: edificio recientemente reacondicionado, que debería destinarse a la juventud y que en su momento albergó a la Dirección de Cultura . En lugar de abrirlo a la comunidad, se está utilizando para guardar sillas plásticas .

Centro de Gestión del Conocimiento (CGC): según explicó, el edificio donde antes se dictaban carreras y actividades educativas hoy está cerrado “con candado” y se usa como depósito , desaprovechando un espacio clave para la formación de jóvenes .

“Son edificios que deberían estar llenos de vida, de proyectos, de jóvenes, de cultura, y en cambio permanecen cerrados y convertidos en galpones”, criticó el candidato.

Una propuesta para recuperar lo público

Para García, el uso inadecuado de estos edificios es un símbolo del abandono que atraviesa la gestión actual.

“Vamos a recuperar estos espacios para la comunidad. No pueden seguir siendo depósitos. Tienen que estar al servicio de la educación, la cultura y la juventud”, prometió.