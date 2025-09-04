Julián García denunció que edificios municipales se usan como depósitos en Zárate

Críticas al uso actual de edificios públicos: El candidato a concejal po, Julián García, lanzó duras críticas contra la actual administración municipal, al denunciar que varios edificios públicos fueron transformados en depósitos, perdiendo así su función original de servicio comunitario.
“La actual gestión es experta en depósitos. No debe existir otro municipio que tenga tantos espacios propios transformados en depósitos”, expresó García.
Casos concretos: CGC y Mitre 1000
García ejemplificó su denuncia con dos edificios específicos:
“Son edificios que deberían estar llenos de vida, de proyectos, de jóvenes, de cultura, y en cambio permanecen cerrados y convertidos en galpones”, criticó el candidato.
Una propuesta para recuperar lo público
Para García, el uso inadecuado de estos edificios es un símbolo del abandono que atraviesa la gestión actual.
“Vamos a recuperar estos espacios para la comunidad. No pueden seguir siendo depósitos. Tienen que estar al servicio de la educación, la cultura y la juventud”, prometió.