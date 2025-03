Juan Echecopar: el que hizo del fútbol un arte y de la humildad, una bandera

No todos los días nace alguien capaz de dejar una huella profunda, de esas que el tiempo no borra. Juan Miguel Echecopar fue uno de esos elegidos. Hoy se cumplen trece años de su partida, y Pergamino aún no se acostumbra a su ausencia física. Porque hay ausencias que duelen, pero también hay presencias que sobreviven a todo. Juan vive en los recuerdos, en las anécdotas que se repiten con cariño, en cada niño que patea una pelota soñando con volar tan alto como él.