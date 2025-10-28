Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro busca fortalecer la respuesta local

Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro. Se busca fortalecer la respuesta local.

La Municipalidad de San Pedro , a través de la Secretaría de Salud , realizará este sábado 15 de noviembre una Jornada de Emergencias Médicas orientada a fortalecer la respuesta del sistema sanitario local ante situaciones críticas y actualizar los conocimientos del personal médico, de enfermería y primeros respondedores.

El encuentro se desarrollará desde las 9 horas en el Salón Dorado del Honorable Concejo Deliberante y contará con la participación de reconocidos especialistas en medicina de emergencias .

La jornada busca optimizar la atención prehospitalaria y hospitalaria mediante el análisis de protocolos actualizados , casos clínicos locales y estrategias de coordinación interinstitucional .

“Queremos fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos médicos ante urgencias y emergencias. La actualización constante es clave para salvar vidas”, expresó la Dra. Isabel Carrasco , secretaria de Salud y encargada de la apertura del evento.

Temas centrales y objetivos

Durante la jornada se abordarán patologías de resolución urgente y se presentarán conductas médicas recomendadas para el ámbito local, con eje en la toma de decisiones rápidas y efectivas.

Los temas principales incluirán:

Dolor torácico y urgencias cardíacas

Accidente cerebrovascular (ACV)

Trauma de cráneo

Arritmias

Emergencias diabéticas

Politraumatismos

El programa apunta a homogeneizar los criterios de atención, mejorar la comunicación entre los equipos y fortalecer los tiempos de respuesta frente a emergencias graves.

‍ Un compromiso con la salud pública local

Las autoridades sanitarias destacaron que la iniciativa forma parte de una política sostenida de capacitación continua del personal de salud.

“Estas instancias son fundamentales para garantizar una respuesta profesional y coordinada ante cualquier emergencia médica en San Pedro”, remarcaron desde la Secretaría.

La jornada contará además con la participación de médicos del Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa” y representantes de los servicios de ambulancia y emergencia local.