martes 28 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro busca fortalecer la respuesta local

    El Municipio organiza una capacitación para actualizar al personal de salud y mejorar la atención ante urgencias médicas. Será el sábado 15 en el HCD

    28 de octubre de 2025 - 13:10
    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro. Se busca fortalecer la respuesta local.

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro. Se busca fortalecer la respuesta local.

    LAOPINION

    La Municipalidad de San Pedro, a través de la Secretaría de Salud, realizará este sábado 15 de noviembre una Jornada de Emergencias Médicas orientada a fortalecer la respuesta del sistema sanitario local ante situaciones críticas y actualizar los conocimientos del personal médico, de enfermería y primeros respondedores.

    Lee además
    estatales exigen al gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflacion

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación
    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquin Rock 2026

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquín Rock 2026

    Capacitación para el personal sanitario

    El encuentro se desarrollará desde las 9 horas en el Salón Dorado del Honorable Concejo Deliberante y contará con la participación de reconocidos especialistas en medicina de emergencias.

    La jornada busca optimizar la atención prehospitalaria y hospitalaria mediante el análisis de protocolos actualizados, casos clínicos locales y estrategias de coordinación interinstitucional.

    “Queremos fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos médicos ante urgencias y emergencias. La actualización constante es clave para salvar vidas”, expresó la Dra. Isabel Carrasco, secretaria de Salud y encargada de la apertura del evento.

    Temas centrales y objetivos

    Durante la jornada se abordarán patologías de resolución urgente y se presentarán conductas médicas recomendadas para el ámbito local, con eje en la toma de decisiones rápidas y efectivas.

    Los temas principales incluirán:

    • Dolor torácico y urgencias cardíacas

    • Accidente cerebrovascular (ACV)

    • Trauma de cráneo

    • Arritmias

    • Emergencias diabéticas

    • Politraumatismos

    El programa apunta a homogeneizar los criterios de atención, mejorar la comunicación entre los equipos y fortalecer los tiempos de respuesta frente a emergencias graves.

    ‍ Un compromiso con la salud pública local

    Las autoridades sanitarias destacaron que la iniciativa forma parte de una política sostenida de capacitación continua del personal de salud.

    “Estas instancias son fundamentales para garantizar una respuesta profesional y coordinada ante cualquier emergencia médica en San Pedro”, remarcaron desde la Secretaría.

    La jornada contará además con la participación de médicos del Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa” y representantes de los servicios de ambulancia y emergencia local.

    Temas
    Seguí leyendo

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquín Rock 2026

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

    Secuestran una moto en Baradero que había sido robada en San Martín

    Club Náutico San Pedro será sede del 13° Encuentro Nacional de Minibásquet

    San Pedro se tiñó de rojo en apoyo a la campaña del día mundial de la poliomielitis

    Fuerza Patria ganó en Baradero: resultados definitivos de las Elecciones 2025 para Diputados

    La Libertad Avanza se impone en San Pedro y Santa Lucía con amplio margen

    En San Nicolás, Milei logró una amplia victoria: La Libertad Avanza se impuso con casi el 46%

    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    estatales exigen al gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflacion

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El nombre de Guido Ruiz trascendió porque fue víctima de un ataque a la salida de un boliche de Colón.

    Confirmaron la detención de un motociclista que casi mató a una mujer al atropellarla haciendo willy en Colón

    Por Alfonso Godoy
    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Andis publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación