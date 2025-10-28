Secuestran una moto en Baradero que había sido robada en San Martín

Durante un operativo de tránsito en la ciudad de Baradero , la Policía local recuperó una motocicleta que había sido robada días atrás en San Martín. El procedimiento, realizado en uno de los controles preventivos, permitió secuestrar el rodado y notificar al conductor por encubrimiento, en una acción destacada por las autoridades municipales.

Durante un operativo de tránsito en la ciudad de Baradero, la Policía local logró recuperar una motocicleta que había sido robada días atrás en San Martín. El procedimiento, realizado en uno de los controles preventivos, permitió secuestrar el rodado y notificar al conductor por encubrimiento, en una acción destacada por las autoridades municipales.

El subsecretario de Seguridad, Gabriel Fontanari, explicó que “la Policía recupera una moto Rouser que estaba siendo conducida por un ciudadano de Baradero, cuando se constata que había sido robada en San Martín”.

Tras la verificación, el conductor fue notificado de la causa por encubrimiento y posteriormente quedó en libertad. La motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia.

Prevención y trabajo conjunto

Desde la Subsecretaría de Seguridad destacaron la importancia de los controles de tránsito como herramienta para prevenir delitos y reforzar la seguridad vial. Fontanari subrayó que muchos de estos procedimientos son posibles gracias a la colaboración ciudadana, mediante denuncias o alertas sobre vehículos sospechosos.

Refuerzo de la seguridad en Baradero

Las autoridades locales confirmaron que continuarán con este tipo de operativos en distintos puntos del partido, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y proteger los bienes de los vecinos.

El municipio trabaja de manera articulada con las fuerzas policiales para reforzar la prevención y mantener presencia activa en la vía pública.