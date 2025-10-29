Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

Una mujer de 27 años fue detenida en San Pedro tras un allanamiento realizado por el Gabinete Criminológico de la Policía en una vivienda de la calle Ruffa. El operativo, vinculado a una causa por lesiones y amenazas, derivó en el secuestro de cocaína, marihuana, balanza de precisión y celulares.

Una mujer de 27 años fue detenida en San Pedro tras un allanamiento realizado por personal del Gabinete Criminológico de la Policía, en el marco de una investigación por lesiones leves y amenazas agravadas contra una vecina de 50 años. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Ruffa al 1200. Si bien no se halló el arma buscada inicialmente, los efectivos procedieron a la aprehensión de la imputada.

En el lugar se secuestraron cuatro trozos compactos de cocaína con un peso total de 20,3 gramos, una bolsa con 79,2 gramos de marihuana, una balanza de precisión y tres teléfonos celulares, elementos que refuerzan la hipótesis de comercialización de estupefacientes.

Intervención judicial y causas abiertas

La causa fue caratulada como Lesiones Leves, Amenazas Agravadas y Tenencia Ilegal de Estupefacientes con Fines de Comercialización.

Interviene la Fiscalía local, que dispuso el secuestro de todos los elementos hallados y la continuidad de la investigación para determinar el alcance de las actividades ilícitas detectadas.

Situación procesal de la detenida

La mujer fue notificada formalmente de la causa y permanece alojada con custodia policial, a la espera de las próximas resoluciones judiciales.

Fuentes oficiales confirmaron que en las próximas horas se definirá si será trasladada a una dependencia de mayor seguridad o permanecerá en la ciudad.