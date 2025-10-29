Debido a un objeto sospechoso, bomberos voluntarios permanecen en el Instituto Santiago Ferrari de Baradero

Debido a un objeto sospechoso, bomberos permanecen en el instituto Santiago Ferraro de Baradero

Un aviso sobre la presencia de un posible artefacto explosivo movilizó al cuerpo de bomberos voluntarios de Baradero , que permanece en el lugar a la espera de la brigada especializada. La acción preventiva busca garantizar la seguridad de estudiantes y personal de la escuela.

Un operativo de seguridad se activó este martes en el Instituto Santiago Ferrari de Baradero , tras la aparición de un objeto sospechoso dentro del edificio escolar.

Personal del cuerpo de bomberos permanece en el lugar, realizando tareas preventivas mientras se espera la llegada de la brigada especializada en explosivos .

La alerta se originó cuando una preceptora de la escuela notificó a las autoridades sobre la presencia del posible artefacto en uno de los baños del establecimiento.

Inmediatamente, se dio aviso al cuerpo de bomberos, que se trasladó al lugar para implementar un cerco de seguridad y prevenir cualquier riesgo.

Presencia activa de los bomberos

La vocera de bomberos, Melina Genoud, confirmó que el trabajo en el lugar tiene un carácter preventivo:

“Hasta que llegue la brigada, nosotros no nos retiramos. Hay una dotación con cuatro bomberos, y nuestro trabajo es garantizar la seguridad por si llegara a detonar algún tipo de artefacto”, explicó.

Medidas de seguridad y evacuación parcial

El protocolo incluyó la evacuación temporal del área afectada, aunque el resto de la institución continúa funcionando bajo estrictas medidas preventivas.

El objetivo principal es resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, evitando cualquier exposición al posible riesgo.

Esperan la llegada de la brigada de explosivos

Según se informó, la brigada de explosivos ya fue notificada y se encuentra en camino hacia el establecimiento para evaluar y neutralizar cualquier amenaza potencial.

Las autoridades locales insistieron en mantener la calma y seguir las indicaciones de los equipos de seguridad hasta que se descarte por completo el peligro.