miércoles 29 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: inauguran consultorio de Salud Mental en el Hospital de Gobernador Castro

    Con un equipo interdisciplinario, el nuevo consultorio busca fortalecer la atención integral y la accesibilidad a servicios de salud mental para la comunidad.

    29 de octubre de 2025 - 12:10
    San Pedro: Inauguran consultorio de salud mental en el Hospital Gobernador Castro

    San Pedro: Inauguran consultorio de salud mental en el Hospital Gobernador Castro

    LAOPINION

    El Hospital de Gobernador Castro, dependiente del municipio de San Pedro, inauguró un nuevo consultorio de Salud Mental destinado a ampliar la cobertura sanitaria en la zona. Con un equipo interdisciplinario, el espacio busca garantizar atención integral y fortalecer la accesibilidad de la comunidad a los servicios de salud mental.

    Lee además
    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta
    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro. Se busca fortalecer la respuesta local.

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro busca fortalecer la respuesta local

    Atención más cercana y accesible

    El Hospital de Gobernador Castro, dependiente del municipio de San Pedro, inauguró un nuevo consultorio de Salud Mental destinado a ampliar la cobertura sanitaria en la zona. Con un equipo interdisciplinario, el espacio busca garantizar atención integral y fortalecer la accesibilidad de la comunidad a los servicios de salud mental.

    Participaron autoridades y profesionales

    El acto de inauguración estuvo encabezado por la secretaria de Salud, Dra. Isabel Carrasco, y la directora del Hospital, Lic. Daniela Alves, quienes destacaron el valor de acercar los servicios de salud mental a las localidades del interior del partido. También participaron Rafael Torres y el equipo de profesionales que integrará el nuevo espacio.

    Un equipo interdisciplinario al servicio de la comunidad

    El consultorio contará con un equipo interdisciplinario integrado por el Dr. Facundo Sánchez (psiquiatra), Lic. Ma. Fernanda Berna (psicóloga), Lic. Gisela Moreno (trabajadora social) y Lic. Marilina Batalla (kinesióloga).

    El objetivo es abordar las problemáticas de salud mental de manera integral, combinando el acompañamiento terapéutico con la contención familiar y social.

    Política sanitaria con enfoque territorial

    Las autoridades destacaron que esta iniciativa responde a una de las prioridades del intendente Cecilio Salazar, centrada en fortalecer el trabajo territorial de la Secretaría de Salud y en acercar los servicios a todas las localidades.

    “El nuevo consultorio representa un paso más en la construcción de una red sanitaria con mirada comunitaria”, subrayó Carrasco.

    Un paso hacia una red de salud integral

    Desde el Hospital remarcaron que el nuevo espacio permitirá un acompañamiento permanente a las vecinas y vecinos de Gobernador Castro, mejorando la detección temprana de situaciones críticas y facilitando la derivación a los distintos niveles de atención.

    Temas
    Seguí leyendo

    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro busca fortalecer la respuesta local

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquín Rock 2026

    Club Náutico San Pedro será sede del 13° Encuentro Nacional de Minibásquet

    San Pedro se tiñó de rojo en apoyo a la campaña del día mundial de la poliomielitis

    La Libertad Avanza se impone en San Pedro y Santa Lucía con amplio margen

    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

    Avanza la construcción de la nueva pileta y la restauración del ex Mansa Lyfe en San Pedro

    Detienen a hombre tras allanamiento por robo y amenazas en San Pedro

    Cierre definitivo del supermercado Vea en San Pedro: qué pasará con los 30 trabajadores afectados

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales
    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año

    La premiación de la categoría Sub 10 en la cuarta etapa realizada en la Agrotécnica.

    El Circuito Juvenil de Ajedrez de Pergamino disputó la cuarta etapa