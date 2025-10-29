San Pedro: inauguran consultorio de Salud Mental en el Hospital de Gobernador Castro

El Hospital de Gobernador Castro, dependiente del municipio de San Pedro , inauguró un nuevo consultorio de Salud Mental destinado a ampliar la cobertura sanitaria en la zona. Con un equipo interdisciplinario, el espacio busca garantizar atención integral y fortalecer la accesibilidad de la comunidad a los servicios de salud mental.

El acto de inauguración estuvo encabezado por la secretaria de Salud, Dra. Isabel Carrasco , y la directora del Hospital, Lic. Daniela Alves , quienes destacaron el valor de acercar los servicios de salud mental a las localidades del interior del partido. También participaron Rafael Torres y el equipo de profesionales que integrará el nuevo espacio.

El consultorio contará con un equipo interdisciplinario integrado por el Dr. Facundo Sánchez (psiquiatra) , Lic. Ma. Fernanda Berna (psicóloga) , Lic. Gisela Moreno (trabajadora social) y Lic. Marilina Batalla (kinesióloga) .

El objetivo es abordar las problemáticas de salud mental de manera integral, combinando el acompañamiento terapéutico con la contención familiar y social.

Política sanitaria con enfoque territorial

Las autoridades destacaron que esta iniciativa responde a una de las prioridades del intendente Cecilio Salazar, centrada en fortalecer el trabajo territorial de la Secretaría de Salud y en acercar los servicios a todas las localidades.

“El nuevo consultorio representa un paso más en la construcción de una red sanitaria con mirada comunitaria”, subrayó Carrasco.

Un paso hacia una red de salud integral

Desde el Hospital remarcaron que el nuevo espacio permitirá un acompañamiento permanente a las vecinas y vecinos de Gobernador Castro, mejorando la detección temprana de situaciones críticas y facilitando la derivación a los distintos niveles de atención.