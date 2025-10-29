Comenzó la noche de las mamografías en el Hospital de Baradero

La primera jornada de la tradicional “Noche de las Mamografías” comenzó en el Hospital de Baradero, dando inicio a un ciclo de cinco noches consecutivas dedicadas a la prevención y detección temprana del cáncer de mama. El programa busca facilitar el acceso de las mujeres a estudios fundamentales para el cuidado de su salud.
Cinco noches dedicadas a la prevención
El Hospital de Baradero puso en marcha la primera jornada de la “Noche de las Mamografías”, una iniciativa que se extenderá durante cinco noches consecutivas con el objetivo de acercar los controles de salud a las mujeres y promover la detección temprana del cáncer de mama.
Mayor accesibilidad y horarios ampliados
El secretario de Salud municipal, Darío Puede, explicó que se asignaron inicialmente diez turnos por noche, pero que el servicio se adaptará a la demanda.
“Pudimos mejorar la accesibilidad con horarios que no existían antes. Desde el año pasado logramos dar turnos incluso los sábados, lo que incrementó notablemente los estudios”, señaló el funcionario.
Importancia de la detección temprana
Puede subrayó el valor de la prevención:
“El 99% de los cánceres de mama tienen cura, pero debemos detectarlos a tiempo. Estas iniciativas son fundamentales para que las mujeres realicen sus controles sin inconvenientes”.
Menor concurrencia, pero más control
Desde el hospital destacaron que la participación fue algo menor que en años anteriores, lo que atribuyeron a la mayor continuidad de los estudios preventivos.
“Vino menos gente porque muchas pacientes se fueron pesquisando a lo largo del año, siguiendo sus controles regulares”, indicaron desde la institución.
Un compromiso con la salud femenina
La “Noche de las Mamografías” representa un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud y el Hospital de Baradero, reafirmando el compromiso con la prevención y la detección temprana de enfermedades que, tratadas a tiempo, tienen altas tasas de curación.