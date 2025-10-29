miércoles 29 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Comenzó la noche de las mamografías en el Hospital de Baradero

    El Hospital de Baradero inició la tradicional “Noche de las Mamografías”, para facilitar el acceso a estudios preventivos clave contra el cáncer de mama.

    29 de octubre de 2025 - 12:10
    Comenzó la noche de las mamografías en el Hospital de Baradero

    Comenzó la noche de las mamografías en el Hospital de Baradero

    LAOPINION

    La primera jornada de la tradicional “Noche de las Mamografías” comenzó en el Hospital de Baradero, dando inicio a un ciclo de cinco noches consecutivas dedicadas a la prevención y detección temprana del cáncer de mama. El programa busca facilitar el acceso de las mujeres a estudios fundamentales para el cuidado de su salud.

    Lee además
    En lo que va de octubre, el Hospital San José ya realizó más de 200 exámenes mamarios, en jornadas abiertas y con estudios a demanda.

    Detectar a tiempo para salvar vidas: en el Hospital San José de Pergamino se realizaron más de 200 mamografías
    provincia de buenos aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Cinco noches dedicadas a la prevención

    El Hospital de Baradero puso en marcha la primera jornada de la “Noche de las Mamografías”, una iniciativa que se extenderá durante cinco noches consecutivas con el objetivo de acercar los controles de salud a las mujeres y promover la detección temprana del cáncer de mama.

    Mayor accesibilidad y horarios ampliados

    El secretario de Salud municipal, Darío Puede, explicó que se asignaron inicialmente diez turnos por noche, pero que el servicio se adaptará a la demanda.

    “Pudimos mejorar la accesibilidad con horarios que no existían antes. Desde el año pasado logramos dar turnos incluso los sábados, lo que incrementó notablemente los estudios”, señaló el funcionario.

    Importancia de la detección temprana

    Puede subrayó el valor de la prevención:

    “El 99% de los cánceres de mama tienen cura, pero debemos detectarlos a tiempo. Estas iniciativas son fundamentales para que las mujeres realicen sus controles sin inconvenientes”.

    Menor concurrencia, pero más control

    Desde el hospital destacaron que la participación fue algo menor que en años anteriores, lo que atribuyeron a la mayor continuidad de los estudios preventivos.

    “Vino menos gente porque muchas pacientes se fueron pesquisando a lo largo del año, siguiendo sus controles regulares”, indicaron desde la institución.

    Un compromiso con la salud femenina

    La “Noche de las Mamografías” representa un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud y el Hospital de Baradero, reafirmando el compromiso con la prevención y la detección temprana de enfermedades que, tratadas a tiempo, tienen altas tasas de curación.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detectar a tiempo para salvar vidas: en el Hospital San José de Pergamino se realizaron más de 200 mamografías

    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    San Pedro: inauguran consultorio de Salud Mental en el Hospital de Gobernador Castro

    Debido a un objeto sospechoso, bomberos voluntarios permanecen en el Instituto Santiago Ferrari de Baradero

    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

    San Nicolás: El Concejo aprobó la prórroga del Presupuesto 2026 solicitada por el intendente Passaglia

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro busca fortalecer la respuesta local

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquín Rock 2026

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Hospital San José integra la red de nosocomios para tratar a tiempo los ACV

    Hospital San José integra la red de nosocomios para tratar a tiempo los ACV
    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año