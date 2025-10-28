martes 28 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

    Estatales, judiciales y docentes exigen al Gobierno bonaerense convocar la mesa paritaria y asegurar aumentos que recompongan el poder adquisitivo.

    28 de octubre de 2025 - 15:07
    Nuevo pedido al Gobierno bonaerense para reabrir la paritaria.

    Tras las elecciones legislativas, los gremios bonaerenses aguardan que el gobierno provincial reabra las negociaciones paritarias y actualice los salarios de los trabajadores estatales, judiciales y docentes. La solicitud apunta a compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y asegurar aumentos hasta fin de año.

    Lee además
    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro. Se busca fortalecer la respuesta local.

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro busca fortalecer la respuesta local
    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquin Rock 2026

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquín Rock 2026

    La última negociación salarial dejó un incremento del 5% en dos tramos (2,5% en agosto y 2,5% en octubre), acumulando un 25,89% respecto de diciembre de 2024. Sin embargo, los sindicatos advierten que la aceleración de los precios de alimentos, servicios y movilidad está erosionando rápidamente estos ingresos.

    Estatales y judiciales piden al Gobierno bonaerense una convocatoria

    La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) enviaron cartas a los ministerios de Trabajo y de Economía para exigir la reapertura de la mesa de negociación. Hugo Russo, titular de la AJB, remarcó: “El pedido se funda en el compromiso asumido en la última negociación salarial de agosto en la cual se fijó la reapertura de la paritaria en octubre”.

    Por su parte, Claudio Arévalo, secretario general de ATE, señaló la necesidad de recomponer el poder adquisitivo y avanzar en condiciones laborales: “Los estatales venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular”.

    Y agregó: “Mes a mes vemos cómo la inflación impacta sobre nuestros bolsillos, padecemos el aumento de los servicios, de los alimentos, de la movilidad, todo ello sumado a otras políticas de ajuste estructurales, donde el salario de la clase trabajadora también es variable de ese ajuste”.

    Arévalo también cuestionó la intervención de la Secretaría de Trabajo de Javier Milei en los acuerdos: “Presiona sobre los acuerdos paritarios frente a la inflación, ajusta a los trabajadores y a todo el pueblo argentino”.

    Docentes exigen actualización salarial y fondos previsionales

    El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea cinco sindicatos, confirmó que la nueva mesa técnica se desarrollará en los próximos días.

    María Laura Torre, secretaria adjunta de SUTEBA, destacó la presión sobre el gobierno provincial para garantizar salarios adecuados: “Discutimos fuerte con el Gobierno de la Provincia, exigiendo que aumente el salario de nuestros compañeros, sabiendo también la situación que vive la provincia, de desfinanciamiento, porque están ahorcando a varias jurisdicciones, pero la nuestra parece ser la elegida. Son 12 billones de deuda y hay una parte que tiene que ver con nuestro salario”.

    La dirigente puso también el foco en el Instituto de Previsión Social (IPS), que recibe partidas de la ANSES: “Los docentes aportamos más que otros trabajadores y tenemos un IPS que en este momento no recibe las partidas correspondientes. No queremos que nos modifiquen la ley, algo que ya intentó hacer María Eugenia Vidal”.

    La reapertura de paritarias se da en un contexto económico complejo, donde los gremios buscan que los aumentos proyectados hasta diciembre superen la inflación acumulada y compensen la pérdida del poder adquisitivo. Las autoridades provinciales aún no definieron fechas concretas, mientras los sindicatos advierten que la demora podría afectar la estabilidad social y laboral en la provincia.

    Temas
    Seguí leyendo

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro busca fortalecer la respuesta local

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquín Rock 2026

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

    Secuestran una moto en Baradero que había sido robada en San Martín

    Club Náutico San Pedro será sede del 13° Encuentro Nacional de Minibásquet

    San Pedro se tiñó de rojo en apoyo a la campaña del día mundial de la poliomielitis

    Fuerza Patria ganó en Baradero: resultados definitivos de las Elecciones 2025 para Diputados

    La Libertad Avanza se impone en San Pedro y Santa Lucía con amplio margen

    En San Nicolás, Milei logró una amplia victoria: La Libertad Avanza se impuso con casi el 46%

    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Confirman la Marcha del Orgullo 2025 en San Nicolás el próximo Sábado 8 de Noviembre

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El nombre de Guido Ruiz trascendió porque fue víctima de un ataque a la salida de un boliche de Colón.

    Confirmaron la detención de un motociclista que casi mató a una mujer al atropellarla haciendo willy en Colón

    Por Alfonso Godoy
    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Andis publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación