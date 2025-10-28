Club Náutico San Pedro será sede del 13° Encuentro Nacional de Minibásquet

El Club Náutico San Pedro será anfitrión del 13° Encuentro Nacional de Minibásquet “Horacio ‘Piruli’ Delprino” , que se realizará el 1° y 2 de noviembre . El evento reunirá a cientos de chicas y chicos de todo el país, consolidando una de las tradiciones deportivas más emblemáticas del club y de la ciudad.

Organizado por la Subcomisión de Básquet , con el acompañamiento de la Dirección de Deportes y la Comisión Directiva , el encuentro se desarrollará en homenaje al histórico dirigente Horacio “Piruli” Delprino , impulsor del minibásquet en la institución.

Durante las dos jornadas se jugarán partidos amistosos en el gimnasio José Geoghegan , en las canchas externas y en el nuevo espacio multiuso de césped sintético , recientemente inaugurado en el predio costero. Habrá juegos recreativos, almuerzos, meriendas y un campamento compartido entre las delegaciones visitantes.

Participarán delegaciones de clubes de todo el país, entre ellos El Talar, All Boys, Sholem, Centro Español, Sportivo Villa Ballester, Gimnasia de Ituzaingó, Defensores Unidos de Zárate, Unión Vecinal de La Plata, Ciudad de Campana, Atlético Baradero, Mitre, Paraná, Los Andes, Pescadores y el CEF N°14 de San Pedro , entre otros.

Voces de los organizadores

Andrés Lococo, presidente de la Subcomisión de Básquet, destacó:

“El Encuentro de Mini Básquet es la fecha más importante del año para Náutico. Solo es posible gracias al trabajo conjunto de la Comisión Directiva, la Dirección de Deportes, los profesores y las familias”.

Por su parte, Felipe Sánchez, coordinador del Minibásquet, subrayó:

“Es una responsabilidad y un desafío enorme que asumimos con orgullo. Es un evento reconocido en toda la región y un punto de encuentro para disfrutar del deporte”.

Un legado deportivo de más de siete décadas

El básquet del Club Náutico San Pedro nació en la década del 50, cuando José “Pepe” Geoghegan y Enrique “Kiko” Keller construyeron el primer playón, inaugurado el 7 de julio de 1951.

Desde entonces, la disciplina creció hasta consolidarse como una de las más convocantes de la institución.

Actualmente, más de 200 jugadoras y jugadores integran las categorías competitivas, con presencia en la Asociación Zárate-Campana y la Liga Provincial de Clubes.

Espíritu de comunidad y valores

El encuentro, que en 2024 alcanzó un récord de participación con más de 1000 chicos y chicas de 27 clubes, reafirma la vocación formativa del club y su compromiso con los valores del deporte: respeto, compañerismo y alegría.

“Más que un torneo, es una fiesta del básquet infantil que une generaciones y celebra el trabajo de quienes hicieron grande al club”, destacaron desde la organización.