martes 28 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Club Náutico San Pedro será sede del 13° Encuentro Nacional de Minibásquet

    El 1° y 2 de noviembre, el Náutico reunirá a cientos de niñas y niños de todo el país en homenaje a Horacio “Piruli” Delprino, figura clave del básquet del club

    28 de octubre de 2025 - 08:20
    Club Nautico San Pedro será sede del 13 Encuentro Nacional de Minibasquet

    Club Nautico San Pedro será sede del 13 Encuentro Nacional de Minibasquet

    LAOPINION

    El Club Náutico San Pedro será anfitrión del 13° Encuentro Nacional de Minibásquet “Horacio ‘Piruli’ Delprino”, que se realizará el 1° y 2 de noviembre. El evento reunirá a cientos de chicas y chicos de todo el país, consolidando una de las tradiciones deportivas más emblemáticas del club y de la ciudad.

    Lee además
    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquin Rock 2026

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquín Rock 2026
    Confirman la Marcha del Orgullo 2025 en San Nicolás el próximo Sábado 8 de Noviembre

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

    Dos días de deporte, amistad y homenaje

    Organizado por la Subcomisión de Básquet, con el acompañamiento de la Dirección de Deportes y la Comisión Directiva, el encuentro se desarrollará en homenaje al histórico dirigente Horacio “Piruli” Delprino, impulsor del minibásquet en la institución.

    Durante las dos jornadas se jugarán partidos amistosos en el gimnasio José Geoghegan, en las canchas externas y en el nuevo espacio multiuso de césped sintético, recientemente inaugurado en el predio costero. Habrá juegos recreativos, almuerzos, meriendas y un campamento compartido entre las delegaciones visitantes.

    Amplia convocatoria nacional

    Participarán delegaciones de clubes de todo el país, entre ellos El Talar, All Boys, Sholem, Centro Español, Sportivo Villa Ballester, Gimnasia de Ituzaingó, Defensores Unidos de Zárate, Unión Vecinal de La Plata, Ciudad de Campana, Atlético Baradero, Mitre, Paraná, Los Andes, Pescadores y el CEF N°14 de San Pedro, entre otros.

    Voces de los organizadores

    Andrés Lococo, presidente de la Subcomisión de Básquet, destacó:

    “El Encuentro de Mini Básquet es la fecha más importante del año para Náutico. Solo es posible gracias al trabajo conjunto de la Comisión Directiva, la Dirección de Deportes, los profesores y las familias”.

    Por su parte, Felipe Sánchez, coordinador del Minibásquet, subrayó:

    “Es una responsabilidad y un desafío enorme que asumimos con orgullo. Es un evento reconocido en toda la región y un punto de encuentro para disfrutar del deporte”.

    Un legado deportivo de más de siete décadas

    El básquet del Club Náutico San Pedro nació en la década del 50, cuando José “Pepe” Geoghegan y Enrique “Kiko” Keller construyeron el primer playón, inaugurado el 7 de julio de 1951.

    Desde entonces, la disciplina creció hasta consolidarse como una de las más convocantes de la institución.

    Actualmente, más de 200 jugadoras y jugadores integran las categorías competitivas, con presencia en la Asociación Zárate-Campana y la Liga Provincial de Clubes.

    Espíritu de comunidad y valores

    El encuentro, que en 2024 alcanzó un récord de participación con más de 1000 chicos y chicas de 27 clubes, reafirma la vocación formativa del club y su compromiso con los valores del deporte: respeto, compañerismo y alegría.

    “Más que un torneo, es una fiesta del básquet infantil que une generaciones y celebra el trabajo de quienes hicieron grande al club”, destacaron desde la organización.

    Temas
    Seguí leyendo

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquín Rock 2026

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

    Secuestran una moto en Baradero que había sido robada en San Martín

    San Pedro se tiñó de rojo en apoyo a la campaña del día mundial de la poliomielitis

    Fuerza Patria ganó en Baradero: resultados definitivos de las Elecciones 2025 para Diputados

    La Libertad Avanza se impone en San Pedro y Santa Lucía con amplio margen

    En San Nicolás, Milei logró una amplia victoria: La Libertad Avanza se impuso con casi el 46%

    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

    Avanza la construcción de la nueva pileta y la restauración del ex Mansa Lyfe en San Pedro

    Detienen a un hombre robando y reduciendo placas en el cementerio de Baradero; tres menores lograron escapar

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Confirman la Marcha del Orgullo 2025 en San Nicolás el próximo Sábado 8 de Noviembre

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquin Rock 2026

    King Bee representará a San Pedro en el concurso nacional de Cosquín Rock 2026
    Detuvieron a un adolescente por el robo de una garrafa en una vivienda en San Nicolás.

    San Nicolás: detuvieron a un menor por el robo de una garrafa tras un allanamiento policial

    El efecto ha generado nuevos puntos de interés urbano y arquitectónico y provocando una reflexión sobre cómo se promueve, absorbe y circula la cultura arquitectónica.

    Cómo las redes sociales están reescribiendo la arquitectura

    El desafío es demostrar que se puede snackear mejor, con practicidad y sin resignar sabor.

    El cambio en la forma de snackear: de lo rápido a lo consciente

    Confirman la Marcha del Orgullo 2025 en San Nicolás el próximo Sábado 8 de Noviembre

    San Nicolás se prepara para la 7° Marcha del Orgullo bajo el lema "Frente al odio, más orgullo"