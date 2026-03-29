Jorge Linares, "Empresario del Año" por su visión y empuje en el desarrollo industrial

En una emotiva ceremonia que celebró más de un siglo de historia del Diario La Opinión, Jorge Linares recibió el máximo reconocimiento como Empresario del Año. El distinguido, que a sus 72 años mantiene intacta su vocación emprendedora, se mostró profundamente agradecido y consideró "un poquito exagerados" los elogios recibidos, prefiriendo poner el foco en el trabajo colectivo y la perseverancia necesaria para concretar grandes obras.

Aunque su actividad principal es la de notario, Linares relató cómo su espíritu inquieto lo llevó a investigar la ley de parques industriales, lo que dio origen a la creación de Parcúm. Lo que comenzó como una idea teórica se transformó en un proyecto de parque mixto público-privado que hoy es una realidad palpable.

"Transformamos una idea en una realidad", recordó Linares, subrayando que donde hoy se levanta el parque antes "no había nada, era un campo". En este sentido, destacó el rol fundamental de los empresarios que "apostaron, se jugaron e invirtieron" en el sitio cuando el proyecto apenas iniciaba su camino.

Uno de los puntos más altos de su discurso fue el mensaje directo a los jóvenes emprendedores. Linares destacó que las nuevas generaciones poseen una "inteligencia subformativa" y una ventaja tecnológica enorme, pero advirtió que nada reemplaza al "espíritu de cuerpo" y la convicción interna.

"Los jóvenes no tienen que tenerle miedo a las cosas; tienen que afrontar los desafíos con coraje y decisión", afirmó con vehemencia. Para el premiado, el camino se traza al recorrerlo y el éxito depende fundamentalmente del convencimiento personal de llegar al objetivo.

El valor del apoyo institucional y afectivo

Linares fue enfático al señalar que un proyecto de esta magnitud no se logra en soledad. Agradeció el acompañamiento de profesionales, colaboradores y, especialmente, el apoyo institucional de la Municipalidad de Pergamino, el Concejo Deliberante y el intendente Javier Martínez, quienes se pusieron a disposición de la empresa incondicionalmente.

En el plano personal, el Empresario del Año rindió un sentido homenaje a quienes lo sostuvieron en el camino. Mencionó con afecto a figuras que ya no están, como Juan Antonio Batch, y resaltó la importancia de la contención afectiva de sus amigos y su familia. En particular, destacó el rol de su mujer, con quien comparte la dirección y el accionariado de la empresa, reafirmando que el acompañamiento familiar es la base que permite alcanzar metas económicas y empresariales.

Con este reconocimiento, Jorge Linares no solo celebra un logro personal, sino que reafirma su compromiso con el crecimiento productivo de la región, compartiendo la distinción con todos aquellos que, desde lo público o lo privado, ayudaron a construir este camino.