domingo 29 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Jorge Linares, "Empresario del Año" por su visión y empuje en el desarrollo industrial

    Jorge Linares, distinguido por LA OPINION, a sus 72 años mantiene intacta su vocación emprendedora. Se mostró profundamente agradecido y emocionado.

    29 de marzo de 2026 - 07:00
    Jorge Linares, reconocido por LA OPINION como el “Empresario del Año”.

    Jorge Linares, reconocido por LA OPINION como el “Empresario del Año”.

    LA OPINION

    En una emotiva ceremonia que celebró más de un siglo de historia del Diario La Opinión, Jorge Linares recibió el máximo reconocimiento como Empresario del Año. El distinguido, que a sus 72 años mantiene intacta su vocación emprendedora, se mostró profundamente agradecido y consideró "un poquito exagerados" los elogios recibidos, prefiriendo poner el foco en el trabajo colectivo y la perseverancia necesaria para concretar grandes obras.

    Lee además
    Carlos Anías, Sebastián Cianci y Román Giménez, tres de los integrantes del equipo. video

    Hay equipo: Ciudad de Pergamino se arma para dar pelea en la Doble Bragado
    El plantel de Douglas Haig está listo para el partido en Concepción del Uruguay.

    Douglas Haig busca ratificar su buen comienzo en Concepción del Uruguay

    Del derecho notarial al desarrollo industrial

    Aunque su actividad principal es la de notario, Linares relató cómo su espíritu inquieto lo llevó a investigar la ley de parques industriales, lo que dio origen a la creación de Parcúm. Lo que comenzó como una idea teórica se transformó en un proyecto de parque mixto público-privado que hoy es una realidad palpable.

    "Transformamos una idea en una realidad", recordó Linares, subrayando que donde hoy se levanta el parque antes "no había nada, era un campo". En este sentido, destacó el rol fundamental de los empresarios que "apostaron, se jugaron e invirtieron" en el sitio cuando el proyecto apenas iniciaba su camino.

    Un llamado al coraje juvenil

    Uno de los puntos más altos de su discurso fue el mensaje directo a los jóvenes emprendedores. Linares destacó que las nuevas generaciones poseen una "inteligencia subformativa" y una ventaja tecnológica enorme, pero advirtió que nada reemplaza al "espíritu de cuerpo" y la convicción interna.

    "Los jóvenes no tienen que tenerle miedo a las cosas; tienen que afrontar los desafíos con coraje y decisión", afirmó con vehemencia. Para el premiado, el camino se traza al recorrerlo y el éxito depende fundamentalmente del convencimiento personal de llegar al objetivo.

    El valor del apoyo institucional y afectivo

    Linares fue enfático al señalar que un proyecto de esta magnitud no se logra en soledad. Agradeció el acompañamiento de profesionales, colaboradores y, especialmente, el apoyo institucional de la Municipalidad de Pergamino, el Concejo Deliberante y el intendente Javier Martínez, quienes se pusieron a disposición de la empresa incondicionalmente.

    En el plano personal, el Empresario del Año rindió un sentido homenaje a quienes lo sostuvieron en el camino. Mencionó con afecto a figuras que ya no están, como Juan Antonio Batch, y resaltó la importancia de la contención afectiva de sus amigos y su familia. En particular, destacó el rol de su mujer, con quien comparte la dirección y el accionariado de la empresa, reafirmando que el acompañamiento familiar es la base que permite alcanzar metas económicas y empresariales.

    Con este reconocimiento, Jorge Linares no solo celebra un logro personal, sino que reafirma su compromiso con el crecimiento productivo de la región, compartiendo la distinción con todos aquellos que, desde lo público o lo privado, ayudaron a construir este camino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hay equipo: Ciudad de Pergamino se arma para dar pelea en la Doble Bragado

    Douglas Haig busca ratificar su buen comienzo en Concepción del Uruguay

    Ley de anafilaxia en Pergamino: la historia de André que impulsa una norma para salvar vidas

    Clima Pergamino, herramienta estratégica para la ciudad y las localidades del Partido

    Ni el aumento de la nafta reactiva el mercado: la venta de GNC cayó un 30% en Pergamino

    Malvinas vive en Pergamino: de la guerra a la memoria, un museo para entender y recordar

    El viaje soñado que propone Cubata Viajes al corazón de Cafayate: entre viñedos, estrellas y amigas

    LA OPINION celebró sus 109 años reafirmando su compromiso con Pergamino y proyectando su futuro

    Javier Sanguinetti y Teams School: premio de LA OPINION al "Emprendedor del año"

    Juano Motta: 40 años de trayectoria y un emotivo reconocimiento de LA OPINION

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El equipo de LA OPINION (con algunas ausencias justificadas) fue anfitrión en la noche de GAIA.

    LA OPINION celebró sus 109 años reafirmando su compromiso con Pergamino y proyectando su futuro

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Complejo Nuclear Atucha recibió la visita de Karine Herviou, Directora General Adjunta y Jefa del Departamento de Seguridad Nuclear, Tecnológica y Física del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el marco de una actividad institucional orientada al intercambio técnico y al fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear.  

    Zárate: El OIEA visitó Atucha II y refuerza la cooperación internacional en seguridad nuclear
    China rechazó un embarque de 22 toneladas de carne argentina tras detectar la presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en la producción ganadera. La decisión impacta sobre la empresa ArreBeef y encendió alertas en el sector agroexportador.

    Ramallo: China rechazó 22 toneladas de carne argentina por un antibiótico prohibido

    ¿Plantaron la droga o se dedicaba a la venta de cocaína? El debate en el juicio giró por ese interrogante

    ¿Plantaron la droga o se dedicaba a la venta de cocaína? El debate en el juicio giró por ese interrogante

    El partido de San Nicolás registró 76,7 milímetros de lluvia durante el sábado 28 de marzo, según los datos relevados por estaciones meteorológicas y organismos locales. Con este registro, el acumulado mensual en la ciudad alcanzó los 224,8 milímetros.

    San Nicolás acumuló casi 225 mm de lluvia en marzo tras las intensas precipitaciones

    Podcast del 29 de marzo de 2026

    Podcast del 29 de marzo de 2026