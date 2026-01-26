lunes 26 de enero de 2026
    • Joaquín Debeljuh Taruselli continúa su preparación para el SARR 2026

    "Vamos con muchas expectativas", señaló Joaquín Debeljuh Taruselli que abrirá la temporada de motociclismo de navegación.

    26 de enero de 2026 - 09:50
    Joaquín Debeljuh Taruselli ya comenzó a proyectar el 2026 y  confirmó su participación en el South American Rally Race que se realizará del 27 de febrero al 7 de marzo.

    Joaquín Debeljuh Taruselli ya comenzó a proyectar el 2026 y  confirmó su participación en el South American Rally Race que se realizará del 27 de febrero al 7 de marzo.

    JOAQUIN DEBELJUH TARUSELLI

    Tras una gran temporada 2025, el piloto de la localidad de Acevedo, Joaquín Debeljuh Taruselli ya comenzó a proyectar el 2026 y confirmó su participación en el South American Rally Race que se realizará del 27 de febrero al 7 de marzo en Argentina y con el cual comenzará la temporada del motociclismo de navegación.

    En diálogo con LA OPINIÓN, Joaquín contó: “Por suerte ya pudimos confirmar nuestra participación en una nueva edición del South American Rally Race y gracias a Dios pudimos estar en todas ediciones anteriores. Vamos con muchas expectativas ya que el año pasado pudimos ganarla por primera vez así que estamos laburando mucho en la moto. Seguimos con la misma unidad que hicimos las últimas fechas del año pasado ya que a mitad de año la habíamos cambiado por un modelo más nuevo pero seguimos con la RVM Rally 450cc.”.

    Joaquín Debeljuh Taruselli y el comienzo de la preparación

    Pensando en el primer desafío de este año, el múltiple campeón expresó que ya comenzó en entrenamiento para llegar de la mejor manera: “Estamos entrenando mucho en el aspecto físico pero también preparando mucho la moto y también entrenando con la moto, así que estamos felices de estar presente en una nueva edición y con muchas ganas de arrancar la temporada 2026 con esta carrera que prácticamente va a hacer un mini Dakar”.

    Detalles de la competencia

    Joaquín contó también lo duro que va a hacer la competencia: “Son 8 días por el desierto de Argentina y a fines de febrero va a estar muy caluroso así que va a ser muy duro para el físico, muy demandante. Vamos a largar en La Rioja, luego vamos a Catamarca, pasamos por San Juan y vamos terminar en San Rafael (Mendoza). Mas o menos serán dos días en cada provincia pero vamos a disfrutar de lo que tanto nos apasiona y esperando a muchos pilotos del extranjero que vienen a correr. Además con esta fecha da comienzo el Campeonato LatinoAmericano y el Argentino así que esperamos, como el año pasado, arrancar de la mejor forma y que sea el puntapié inicial para lo que resta del año”.

    Será la 7ª edición de navegación extrema, dunas (incluyendo Fiambalá), serranías y categorías de Motos, Quads, UTV y Autos. La competencia tendrá ocho exigentes etapas y los protagonistas recorrerán 3.500 kilómetros.

    Temas
    Dejá tu comentario

