jueves 12 de marzo de 2026
    • Iván Viscovich arrancó el año con un segundo puesto en Zárate

    El piloto pergaminense de 9 años se subió al podio en la clase Promocional en la apertura del Kart Plus, disputada en el Kartódromo Internacional de Zárate.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    11 de marzo de 2026 - 13:58
    Iván Viscovich comenzó la temporada 2026 del Kart Plus siendo protagonista.

    Iván Viscovich comenzó la temporada 2026 del Kart Plus siendo protagonista.

    PRENSA IVAN VISCOVICH

    El piloto pergaminense Iván Viscovich comenzó la temporada 2026 con un resultado muy positivo al ocupar el segundo puesto en la final de la clase Promocional en la primera fecha del campeonato de Kart Plus, disputada el pasado fin de semana en el Kartódromo Internacional Ciudad de Zárate.

    “Bartolito” Viscovich, de 9 años, que compite con un chasis MIK y forma parte del equipo Sebastián Ibarra Competición, logró así subir al podio en la apertura del certamen.

    Viscovich partió desde la segunda posición de la grilla y tras la largada intentó mantenerse en la lucha por la victoria. Sin embargo, el ganador, el cordobés Valentino Márquez logró marcar un ritmo sólido y fue ampliando la diferencia vuelta tras vuelta.

    A pesar de ello, el pergaminense sostuvo un desempeño consistente durante las 10 vueltas de la final, defendiendo su lugar y asegurando el segundo puesto con un tiempo de 8m. 48s. 360/1.000, a menos de tres segundos de Márquez. Detrás del ganador y de Viscovich completó el podio Federico Sosa, mientras que Enric Mascarell y Felipe Castro cerraron el Top 5.

    Sobre la actuación del pergaminense, su tío y mánager Santiago Viscovich destacó: “Ivancito tuvo una buena carrera. Intentó seguir a Márquez, pero se le fue escapando de a poquito. Iniciamos el año con podio, eso es muy bueno. Vamos a seguir trabajando fuerte para poder ganar”.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El piloto pergaminense Iván Viscovich comenzó la temporada 2026 con un resultado muy positivo al ocupar el segundo puesto en la final de la clase Promocional en la primera fecha del campeonato de Kart Plus, disputada el pasado fin de semana en el Kartódromo Internacional Ciudad de Zárate. www.laopinionline.ar #Pergamino"
    View this post on Instagram

    Comienzo de año alentador para Iván Viscovich

    El resultado cobra mayor valor si se tiene en cuenta la evolución deportiva del piloto pergaminense. Durante la temporada pasada le costaba mantenerse en los puestos de vanguardia, pero desde su incorporación al equipo de Sebastián Ibarra su rendimiento mostró una mejora evidente, que ahora se refleja en este podio en el inicio del campeonato de Kart Plus.

    Para Viscovich, que en 2025 terminó quinto en el campeonato de la Promocional, el objetivo de este año es dar un salto de calidad y pelear de manera constante por las primeras posiciones.

    Vicscovich podio
    Iván Viscovich en el segundo lugar del podio durante la premiación de la categoría Promocional.

    Iván Viscovich en el segundo lugar del podio durante la premiación de la categoría Promocional.

    Próximo desafío: la Copa Rotax

    La actividad de Iván Viscovich no se detiene. El próximo fin de semana, 14 y 15 de marzo, viajará al Kartódromo “Ramiro Tot” de Baradero, donde disputará la segunda fecha de la Copa Rotax Argentina.

    En ese certamen competirá en la categoría Micro Max con un chasis Birelart 0 kilómetro, en lo que representa uno de los grandes desafíos deportivos de su temporada, ya que se trata de un campeonato de proyección internacional que reúne a algunos de los mejores talentos del karting.

    Con este inicio alentador en Kart Plus, Viscovich y su equipo afrontarán la continuidad del calendario con la motivación de seguir creciendo y luchar por su primera victoria del año.

