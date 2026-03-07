sábado 07 de marzo de 2026
    • Lo hizo otra vez: Joaquín Debeljuh volvió a conquistar el SARR

    El piloto pergaminense se quedó por segundo año consecutivo con el triunfo en el South American Rally Race en la categoría Motos, con la RVM 450 R.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    7 de marzo de 2026 - 14:27
    Joaquín Debeljuh en acción: se consagró nuevamente ganador de la categoría Motos en el SARR.

    EQUIPO JOAQUIN DEBELJUH

    EQUIPO JOAQUIN DEBELJUH

    Joaquín Debeljuh Taruselli volvió a confirmar que atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. El piloto de Acevedo-Pergamino se consagró este sábado ganador en Motos en la séptima edición del South American Rally Race (SARR), una de las competencias de rally raid más exigentes de Sudamérica.

    Joaquín Debeljuh Taruselli se afianzó en lo más alto de la clasificación general del SARR 2026.

    Joaquín Debeljuh amplió su ventaja al frente del SARR
    Joaquín Debeljuh acelera en territorio sanjuanino: se subió a la punta en la general del SARR.

    Joaquín Debeljuh se llevó otra etapa y saltó a la punta del SARR

    Con este resultado, logró su segunda victoria consecutiva en la prueba (estuve presente en todas las ediciones), consolidándose como uno de los grandes protagonistas del rally raid continental. La competencia, considerada por muchos como un verdadero “mini Dakar”, se disputó a lo largo de 3.500 kilómetros que atravesaron las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza. El recorrido incluyó un prólogo y ocho etapas, con largada en La Rioja y llegada final este sábado en la ciudad mendocina de San Rafael.

    A bordo de su RVM 450 R, Debeljuh Taruselli volvió a mostrar regularidad y un nivel sobresaliente. Como piloto oficial de RVM Argentina, sumó así un nuevo logro a una trayectoria que continúa creciendo y que ya lo ubica entre los referentes del rally raid argentino y sudamericano.

    El pergaminense es campeón argentino de rally raid (CANAV) y campeón latinoamericano FIM, títulos que conquistó en 2025. Además, en 2022 cumplió uno de sus grandes sueños al participar y completar el Rally Dakar en Arabia Saudita, la competencia más dura del mundo en esta especialidad.

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El piloto pergaminense Joaquín Debeljuh Taruselli volvió a hacer historia al consagrarse ganador en la categoría Motos del South American Rally Race. El representante de Acevedo-Pergamino se impuso por segundo año consecutivo en la competencia, disputada a lo largo de 3.500 kilómetros por las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza, con largada en La Rioja y final en San Rafael. A bordo de su RVM 450 R y como piloto oficial de RVM Argentina, Debeljuh mostró una vez más su regularidad y nivel competitivo para quedarse con el triunfo en esta séptima edición del rally, considerado por muchos como un “mini Dakar”. El pergaminense atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera: en 2025 fue campeón argentino de rally raid (CANAV) y campeón latinoamericano FIM, y en 2022 logró completar el Rally Dakar en Arabia Saudita. Más en www.laopinionline.ar"
    Líder desde la quinta etapa

    El desarrollo de la competencia tuvo un punto de inflexión el miércoles, durante la quinta etapa (San Juan-San Juan), cuando Debeljuh Taruselli, logró quedarse con la victoria parcial y dio un paso decisivo hacia el triunfo final. Hasta ese momento el líder de la general era el puntano Martín Duplessis (Fantic EXF 450), triple ganador del SARR (2020, 2023 y 2024) Sin embargo, problemas mecánicos lo retrasaron y finalmente lo obligaron a abandonar la carrera.

    Ese escenario permitió que el piloto de Acevedo-Pergamino tomara la punta de la clasificación general, una posición que ya no volvería a abandonar hasta el final de la competencia. A partir de allí mostró toda su experiencia para manejar la carrera. Lejos de limitarse a defender la ventaja, mantuvo un ritmo competitivo y fue ampliando la diferencia etapa tras etapa, combinando velocidad, regularidad y una navegación precisa en terrenos extremadamente exigentes como las dunas de la Difunda Correa o las de El Nihuil.

    Su rendimiento fue contundente: ganó cuatro de las ocho etapas disputadas, una demostración clara de su dominio a lo largo de la travesía que recorrió dunas, ríos secos, salinas y también sectores de alta velocidad. Gracias a ese desempeño, llegó a la jornada final con una diferencia muy amplia en la clasificación general: 2h. 57m. 35s sobre el segundo, el paraguayo Guido Krahn (Kove).

    Joaquín desierto

    El paso final hacia la meta

    La última etapa de este sábado tuvo algunas modificaciones en el recorrido original. Las lluvias registradas en la zona de San Rafael dejaron un río en condiciones complicadas para el paso de los competidores, por lo que la organización decidió cancelar la segunda especial del día por razones de seguridad.

    De esta manera, la Etapa 8 se disputó finalmente con 80 kilómetros cronometrados, realizando dos pasadas por el primer especial en el tramo que une La Resolana, Arroyo Los Chanchos y la Ruta Nacional N° 143. Con la amplia ventaja acumulada, Debeljuh Taruselli afrontó el último día con inteligencia, administrando el ritmo para evitar errores. Finalizó como escolta de Guido Krahn (a 16 segundos) y quedó en lo más alto de la general con un tiempo acumulado de 34h. 58m. 44s. Aventajó a Krahn por 2h. 57m. 19s. y el tercer lugar del podio fue para el santafesino Andrés March (KTM), a 6h. 16m. 01s. del vencedor.

    Embed - Southamerican Rally Race SARR on Instagram: "CAMPEÓN @joaquindebeljuh!! SE QUEDÓ CON LA GENERAL DE MOTOS. Crack total. Navegación extrema y constancia lo llevó a quedarse con la M1 del #sarr2026"
    Un triunfo que marca el comienzo de la temporada

    La victoria en el SARR 2026 no solo tiene un valor deportivo por tratarse de una de las pruebas más exigentes del continente. También representa un arranque ideal para una temporada que vuelve a presentarse cargada de desafíos.

    La competencia marcó el inicio del calendario del Campeonato Argentino de Navegación (CANAV) y también la primera fecha del Campeonato Latinoamericano de Rally Raid FIM (Federación Internacional de Motociclismo), certamen que este año contará con cinco fechas. En ese contexto, el triunfo le permite a Debeljuh Taruselli comenzar el año sumando puntos importantes y con un fuerte impulso anímico de cara a los objetivos de la temporada. Entre ellos aparece uno muy claro: defender los dos títulos que conquistó en 2025, tanto a nivel argentino como latinoamericano.

    Mientras tanto, con este nuevo éxito en el South American Rally Race, vuelve a dejar su nombre en lo más alto del rally raid sudamericano y reafirma un presente deportivo que lo tiene como uno de los grandes protagonistas de la especialidad.

    Dejá tu comentario

    Joaquín Debeljuh en acción: se consagró nuevamente ganador de la categoría Motos en el SARR.

    Lo hizo otra vez: Joaquín Debeljuh volvió a conquistar el SARR

    Por Fernando Bongiovanni

