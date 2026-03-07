Lo hizo otra vez: Joaquín Debeljuh volvió a conquistar el SARR

Joaquín Debeljuh Taruselli volvió a confirmar que atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. El piloto de Acevedo- Pergamino se consagró este sábado ganador en Motos en la séptima edición del South American Rally Race (SARR), una de las competencias de rally raid más exigentes de Sudamérica.

Con este resultado, logró su segunda victoria consecutiva en la prueba (estuve presente en todas las ediciones), consolidándose como uno de los grandes protagonistas del rally raid continental. La competencia, considerada por muchos como un verdadero “mini Dakar”, se disputó a lo largo de 3.500 kilómetros que atravesaron las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza. El recorrido incluyó un prólogo y ocho etapas, con largada en La Rioja y llegada final este sábado en la ciudad mendocina de San Rafael.

A bordo de su RVM 450 R, Debeljuh Taruselli volvió a mostrar regularidad y un nivel sobresaliente. Como piloto oficial de RVM Argentina, sumó así un nuevo logro a una trayectoria que continúa creciendo y que ya lo ubica entre los referentes del rally raid argentino y sudamericano.

El pergaminense es campeón argentino de rally raid (CANAV) y campeón latinoamericano FIM , títulos que conquistó en 2025. Además, en 2022 cumplió uno de sus grandes sueños al participar y completar el Rally Dakar en Arabia Saudita, la competencia más dura del mundo en esta especialidad.

Líder desde la quinta etapa

El desarrollo de la competencia tuvo un punto de inflexión el miércoles, durante la quinta etapa (San Juan-San Juan), cuando Debeljuh Taruselli, logró quedarse con la victoria parcial y dio un paso decisivo hacia el triunfo final. Hasta ese momento el líder de la general era el puntano Martín Duplessis (Fantic EXF 450), triple ganador del SARR (2020, 2023 y 2024) Sin embargo, problemas mecánicos lo retrasaron y finalmente lo obligaron a abandonar la carrera.

Ese escenario permitió que el piloto de Acevedo-Pergamino tomara la punta de la clasificación general, una posición que ya no volvería a abandonar hasta el final de la competencia. A partir de allí mostró toda su experiencia para manejar la carrera. Lejos de limitarse a defender la ventaja, mantuvo un ritmo competitivo y fue ampliando la diferencia etapa tras etapa, combinando velocidad, regularidad y una navegación precisa en terrenos extremadamente exigentes como las dunas de la Difunda Correa o las de El Nihuil.

Su rendimiento fue contundente: ganó cuatro de las ocho etapas disputadas, una demostración clara de su dominio a lo largo de la travesía que recorrió dunas, ríos secos, salinas y también sectores de alta velocidad. Gracias a ese desempeño, llegó a la jornada final con una diferencia muy amplia en la clasificación general: 2h. 57m. 35s sobre el segundo, el paraguayo Guido Krahn (Kove).

Joaquín desierto

El paso final hacia la meta

La última etapa de este sábado tuvo algunas modificaciones en el recorrido original. Las lluvias registradas en la zona de San Rafael dejaron un río en condiciones complicadas para el paso de los competidores, por lo que la organización decidió cancelar la segunda especial del día por razones de seguridad.

De esta manera, la Etapa 8 se disputó finalmente con 80 kilómetros cronometrados, realizando dos pasadas por el primer especial en el tramo que une La Resolana, Arroyo Los Chanchos y la Ruta Nacional N° 143. Con la amplia ventaja acumulada, Debeljuh Taruselli afrontó el último día con inteligencia, administrando el ritmo para evitar errores. Finalizó como escolta de Guido Krahn (a 16 segundos) y quedó en lo más alto de la general con un tiempo acumulado de 34h. 58m. 44s. Aventajó a Krahn por 2h. 57m. 19s. y el tercer lugar del podio fue para el santafesino Andrés March (KTM), a 6h. 16m. 01s. del vencedor.

Un triunfo que marca el comienzo de la temporada

La victoria en el SARR 2026 no solo tiene un valor deportivo por tratarse de una de las pruebas más exigentes del continente. También representa un arranque ideal para una temporada que vuelve a presentarse cargada de desafíos.

La competencia marcó el inicio del calendario del Campeonato Argentino de Navegación (CANAV) y también la primera fecha del Campeonato Latinoamericano de Rally Raid FIM (Federación Internacional de Motociclismo), certamen que este año contará con cinco fechas. En ese contexto, el triunfo le permite a Debeljuh Taruselli comenzar el año sumando puntos importantes y con un fuerte impulso anímico de cara a los objetivos de la temporada. Entre ellos aparece uno muy claro: defender los dos títulos que conquistó en 2025, tanto a nivel argentino como latinoamericano.

Mientras tanto, con este nuevo éxito en el South American Rally Race, vuelve a dejar su nombre en lo más alto del rally raid sudamericano y reafirma un presente deportivo que lo tiene como uno de los grandes protagonistas de la especialidad.