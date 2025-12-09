martes 09 de diciembre de 2025
    • Javier Martínez celebró la baja de retenciones y destacó el impacto para Pergamino y el interior productivo

    Javier Martínez apoyó la baja de retenciones anunciada por Luis Caputo y destacó que aliviar al campo impulsa el crecimiento de Pergamino y el interior productivo.

    9 de diciembre de 2025 - 14:27
    

    Javier Martínez hizo público su acuerdo con la baja de las retenciones.

    LA OPINION

    El intendente de Pergamino, Javier Martínez, expresó este lunes su acompañamiento al Gobierno nacional luego del anuncio del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones agropecuarias. El jefe comunal difundió un mensaje en sus redes sociales donde respaldó la medida y subrayó su impacto directo en las economías regionales y en ciudades del interior como Pergamino.

    “Lo dije una vez y hoy lo ratifico: en todo lo que esté bien, voy a acompañar al Gobierno”, señaló Martínez, antes de felicitar al ministro por la decisión de avanzar con la baja de retenciones. “Los productores lo necesitan, y aún más las ciudades del interior como Pergamino. El interior productivo es el motor silencioso del país: cuando se alivian cargas al que produce, se activa el comercio, el transporte, la industria y las oportunidades para miles de familias”, agregó.

    El intendente insistió en un concepto que atravesó todo su mensaje: “Menos impuestos es más crecimiento”.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmartinezperga/status/1998416629139403096?s=46&partner=&hide_thread=false

    Los cambios anunciados por el Gobierno nacional

    El ministro Caputo había oficializado horas antes una reducción permanente en las alícuotas de derechos de exportación para granos y subproductos. La medida se enmarca en el esquema de alivio fiscal que impulsa la administración de Javier Milei, con el objetivo declarado de avanzar gradualmente hacia la eliminación total de las retenciones, un planteo sostenido por el Presidente desde su campaña.

    Los nuevos valores son los siguientes:

    Soja: baja de 26% a 24%

    Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

    Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

    Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

    Girasol: de 5,5% a 4,5%

    Según Economía, la medida apunta a mejorar la competitividad de la agroindustria, sector que concentra cerca del 60% de las exportaciones argentinas. Caputo aseguró que es “un paso más en el camino hacia un esquema impositivo que incentive la producción”, y que se avanzará “todo lo posible” hacia la eliminación total de retenciones, siempre que las condiciones macroeconómicas lo permitan.

    Pergamino y el interior productivo

    El mensaje del intendente Martínez vuelve a colocar al interior agrícola en el centro de la discusión económica nacional. Pergamino, integrada a la zona núcleo y estrechamente vinculada con la cadena agroindustrial, suele reaccionar de manera directa ante cualquier modificación en la presión fiscal sobre el sector.

    Para el jefe comunal, la reducción de retenciones no sólo beneficia al productor sino que derrama en toda la estructura económica local, desde contratistas y transportistas hasta comercios e industrias.

    Caputo, en sintonía, reafirmó ese enfoque territorial: “El campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de Argentina en los mercados del mundo”.

    Con este nuevo gesto, Martínez ratifica su postura de acompañar las medidas económicas que -según expresó- puedan dinamizar la producción y generar más oportunidades en las ciudades del interior.

