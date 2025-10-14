Javier Martínez reduce secretarías en el marco de su programa de austeridad

Municipalidad de Pergamino. Se readecuarían secretarías y áreas del municipio. LAOPINION

El intendente Javier Martínez avanzó en una nueva etapa de reestructuración interna en la Municipalidad de Pergamino, que incluye la reducción de áreas y la fusión de secretarías. Tierra y Vivienda pasará a depender de Desarrollo Social, mientras que Producción quedará bajo la órbita de Gobierno. La medida se enmarca en su programa de austeridad fiscal.

Reacomodamiento del gabinete La secretaría de Producción había quedado sin titular tras la salida de Javier Genoud. Si bien la conducción transitoria estuvo a cargo de Inés Bergroth, ahora el área se integrará directamente a la Secretaría de Gobierno.

Por otro lado, ante el alejamiento de Paolo Bonano de Desarrollo Social, se resolvió que Tierra y Vivienda quede incorporada dentro de esa misma secretaría. La conducción quedará a cargo de Juan Manuel Batallanez, quien asumirá la responsabilidad del área.

Un ajuste en línea con la política fiscal Tal como adelantó La Opinión en informes anteriores, estas modificaciones responden a un plan más amplio de reducción del gasto y simplificación administrativa que Javier Martínez impulsa con vistas a los próximos años. El objetivo es concentrar recursos en obras públicas, mantenimiento urbano y servicios esenciales, en un contexto económico que exige eficiencia y priorización del gasto.

