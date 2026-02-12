Juntada Therian en Pergamino: ¿evento real o fake news sobre fenómeno juvenil en Parque Belgrano?

Los therian de Pergamino tendrían su juntada el domingo a las 18:00 en el Parque Belgrano; de acuerdo a la convocatoria compartida en redes sociales.

Una convocatoria a una supuesta Juntada Therian en Pergamino para este domingo en el Parque Belgrano comenzó a circular en redes sociales, pero hasta el momento no existen registros ni confirmaciones sobre su realización. El fenómeno juvenil, conocido a nivel mundial, despierta curiosidad y polémica en la ciudad.

La difusión de un flyer en redes sociales encendió la curiosidad y el debate en Pergamino. Bajo el título “Juntada Therian en Pergamino. Domingo 15 de febrero. Parque Belgrano – 18:00 horas”, la imagen muestra a personas con disfraces de animales e invita a participar de un supuesto encuentro local vinculado a esta tendencia juvenil.

Sin embargo, más allá de la circulación digital, no existen hasta ahora confirmaciones oficiales ni registros fotográficos que acrediten la presencia organizada de grupos therian en la ciudad. Tampoco se observaron publicaciones en puntos icónicos de Pergamino que den cuenta de actividades vinculadas a este fenómeno urbano.

Algunos comentarios en redes mencionan reuniones previas de pequeños grupos en el sector del Terraplén del Arroyo, aunque no hay evidencia concreta que respalde esas versiones. En tiempos donde casi cualquier evento juvenil se viraliza rápidamente, la ausencia de imágenes o transmisiones en vivo alimenta la hipótesis de que podría tratarse de una fake news.

¿Qué significa ser un therian?

El fenómeno therian se expandió en distintos países y también tiene presencia en la Argentina, especialmente en grandes ciudades como Córdoba, Buenos Aires, Posadas o Mendoza. Se trata de personas que se autoperciben parcial o espiritualmente como animales, generalmente mamíferos como perros, gatos o zorros.

El término tiene raíces etimológicas en el griego: “ther”, que significa bestia salvaje, y “anthropos”, que significa ser humano. De esa combinación surge “theriántropo”, abreviado como therian. La definición moderna comenzó a utilizarse en la década de 1990, en paralelo con comunidades otherkin, que se identificaban con seres míticos o fantásticos.

A diferencia del fenómeno furry —vinculado principalmente al cosplay y la estética de personajes antropomórficos— los therians sostienen que su identificación no es un juego ni una representación artística, sino una vivencia interna y profunda. Según explicaciones difundidas en foros especializados como Wiki Therian, la teriantropía no es considerada una elección voluntaria y el “teriotipo” (animal con el que se identifican) no sería algo que se pueda escoger libremente.

Historia y expansión del fenómeno therian

Si bien el auge contemporáneo se vincula con Internet y las comunidades digitales, la idea de humanos con rasgos o identidades animales tiene antecedentes mitológicos y culturales desde la antigüedad. En la mitología griega y en diversas tradiciones ancestrales aparecen figuras híbridas entre hombre y animal.

La consolidación de comunidades therian modernas fue posible gracias a las salas de chat y foros en línea, que permitieron conectar a personas que antes permanecían aisladas. Medios internacionales como el New York Post abordaron el fenómeno en 2023 al difundir el caso de Toco, un hombre japonés que decidió vivir como un perro collie, lo que volvió a poner el tema en agenda global.

Diversos estudios citados en publicaciones internacionales, incluyendo informes del IARP (International Anthropomorphic Research Project), señalan que no existen mayores tasas de ansiedad, depresión u otros trastornos en integrantes de comunidades furry o therian en comparación con la población general. No obstante, hasta el momento no hay investigaciones concluyentes que determinen si la identidad therian constituye o no un trastorno mental. En términos generales, se evita su patologización y se lo considera una forma de autoexpresión o identidad alternativa, siempre que no implique daño a terceros.

¿Existe realmente una comunidad therian en Pergamino?

La gran incógnita en torno a la Juntada Therian en Pergamino radica en si efectivamente existe un grupo organizado en la ciudad o si la convocatoria responde a una acción aislada o incluso a una broma digital.

En una época atravesada por la viralización instantánea, la ausencia de registros audiovisuales en el Parque Belgrano o en otros espacios públicos refuerza la incertidumbre. También resulta llamativo que no haya cuentas locales que se identifiquen abiertamente como comunidad therian pergaminense.

Por ahora, el flyer es el único indicio concreto de que el fenómeno juvenil podría haber llegado a Pergamino. Resta esperar si el domingo se confirma la presencia de jóvenes practicantes de esta tendencia urbana o si, finalmente, la convocatoria quedará en el terreno de las fake news.