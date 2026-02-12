Objeto perdido: buscan a la persona que perdió una alianza de oro hallada en un local del Centro de Pergamino

Objeto perdido: la alianza de oro hallada en un comercio del centro de Pergamino será entregada a quien acredite su propiedad con la inscripción interna y la prueba de ajuste en el anular izquierdo.

Una alianza de oro fue hallada en las últimas horas en un comercio de la zona céntrica de Pergamino y sus responsables iniciaron una búsqueda para dar con la persona propietaria. Solicitan que quien la haya extraviado pueda acreditar la titularidad del anillo antes de retirarlo.

Pergamino: restituyen yegua y potrillos a una familia tras apelación, control sanitario y colocación del chip

En un gesto de buena fe, desde un local ubicado en pleno centro de Pergamino difundieron la imagen de una alianza de oro encontrada recientemente con la intención de restituirla a su dueña o dueño. El hallazgo generó rápidamente repercusión en redes sociales, donde vecinos comenzaron a compartir la publicación con la esperanza de que el mensaje llegue a la persona indicada.

Se trata de un anillo de boda, una pieza que, más allá de su valor económico en el mercado, posee un profundo significado afectivo. Para muchas personas, la alianza simboliza un compromiso, una historia compartida y momentos trascendentes de la vida. Por ese motivo, quienes la encontraron consideran importante que regrese a manos de quien la perdió.

Para acreditar la propiedad de la alianza de oro, los encargados del comercio solicitarán que la persona interesada brinde información precisa sobre la inscripción que se encuentra grabada en la cara interna de la anilla. Ese detalle será clave para verificar que efectivamente se trata de la legítima propietaria o propietario.

Además, como parte del procedimiento para confirmar la titularidad, deberán probar cómo ajusta el anillo en el dedo anular izquierdo, tradicionalmente asociado al uso de este tipo de joyas. Ambas condiciones buscan evitar entregas erróneas y garantizar que el objeto sea restituido correctamente.

Quienes consideren ser la persona dueña de la alianza pueden enviar un mensaje privado a las redes sociales del Diario LA OPINION con sus datos de contacto. Desde el medio se canalizará la información hacia los responsables del comercio que compartieron la imagen del anillo dorado.

La iniciativa refleja un acto de honestidad y compromiso comunitario en Pergamino, donde vecinos y comerciantes colaboran para que un objeto de fuerte carga sentimental pueda regresar a su legítimo hogar.