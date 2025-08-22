viernes 22 de agosto de 2025
    • "Mi boleta es la rosa": Javier Martínez y su lista. La de Gustavo Ciuffo y Paula Bustos

    El intendente de Pergamino habló en exclusiva con LA OPINIÓN: su visión de la campaña, el valor del espacio HECHOS y el pedido de apoyo a la boleta rosa.

    22 de agosto de 2025 - 14:12
    Javier Martínez se pinta de rosa. Como líder del nuevo espacio HECHOS, solicita que acompañen a Gustavo Ciuffo y Paula Bustos

    Hechos

    En exclusiva para LA OPINIÓN, el intendente Javier Martínez analizó el tramo final de la campaña electoral de cara a las elecciones del 7 de septiembre y dejó un mensaje claro:

    “Mi boleta es la rosa. La boleta de la gestión es la de Gustavo Ciuffo, Inés Bergroth como concejales y Manuel Passaglia y Paula Bustos como diputados provinciales”.

    Durante la entrevista, Martínez destacó que se trata de una campaña atípica por varias razones:

    “Es la primera vez que podemos elegir por las ciudades que queremos ser, gracias al desdoblamiento. Y además, porque estamos presentando el partido HECHOS, que fundamos junto a San Nicolás”, explicó.

    El intendente aclaró que, aunque la gente lo identifica con sus candidatos, el esfuerzo está puesto en que todos los vecinos sepan que la lista local que respalda su gestión es la boleta rosa:

    “Hemos participado en 10 elecciones, siempre cerca de Juntos por el Cambio o el PRO. Esta vez lo hacemos con HECHOS, un espacio que nació para poner en valor el trabajo realizado y promover que los intendentes del interior tengan agendas propias”.

    ¿Qué significa HECHOS para Martínez?

    “HECHOS somos nosotros: la gestión. El equipo que hace 10 años trabaja para transformar la ciudad, con obras, crecimiento, cuidado de los espacios públicos y más trabajo”, afirmó.

    El jefe comunal remarcó que la experiencia de Pergamino y San Nicolás demuestra que “la responsabilidad en la administración permite hacer obras y servicios sin depender de Nación o Provincia”, en contraste con municipios que hoy son rehenes de la administración provincial porque “ampliaron la planta de personal y hoy no llegan a fin de mes”.

    Por qué Ciuffo y Bustos

    Martínez elogió a los referentes que encabezan la lista:

    • Gustavo Ciuffo: “Es un funcionario que transformó cada área que gestionó, desde el deporte hasta las obras de la pista de atletismo y el microestadio que pronto disfrutaremos”.

    • Paula Bustos: “Es un reconocimiento a su labor en la Legislatura bonaerense y confianza en que continúe defendiendo los intereses de Pergamino en La Plata”.

    El mensaje final

    “Voy a visitar a mis vecinos para contarles que la boleta rosa es mi boleta, la de la gestión. Confío en que nos van a acompañar, porque hay mucho más por hacer”, concluyó.

    El nuevo anuncio de HECHOS ahora con la centralidad de Javier Martínez

    "Mi boleta es la rosa": Javier Martínez y su lista. La de Gustavo Ciuffo y Paula Bustos