viernes 15 de agosto de 2025
    • Pergamino

    Invitan a una colecta de libros para la Cooperadora del Hospital San José

    Los libros en buen estado se podrán acercar en el marco de la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) 2025 que se realizará los días 23 y 24 próximos.

    15 de agosto de 2025 - 15:43
    Lecturas que acompañan en los momentos que más importan: invitan a acercar un libro en la Feria del Libro Pergamino.

    FERIA DEL LIBRO PERGAMINO

    En el marco de la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) 2025, que se realizará el 23 y 24 de agosto en el Museo Municipal de Bellas Artes (Mumba) (avenida Alsina y Moreno), los organizadores invitan a toda la comunidad a sumarse a una acción solidaria que busca transformar la espera y la internación en una oportunidad para viajar, imaginar y encontrar compañía a través de la lectura.

    “Junto a la Cooperadora del Higa San José, lanzamos una colecta de libros para la creación de una biblioteca itinerante destinada a pacientes internados y a sus acompañantes –señalan-. Porque un libro en las manos correctas puede ser mucho más que papel y tinta: puede ser alivio, refugio, distracción y esperanza”.

    ¿Cómo participar de la colecta de libros en la Feria del Libro Pergamino?

    Se podrán acercar libros en buen estado al stand de la Cooperadora del Hospital San José durante la feria. “Además de donar, podrás conocer de cerca el trabajo que realizan día a día para mejorar la calidad de atención en nuestra ciudad. Sumate, leé, doná y acompañá”, concluyen.

