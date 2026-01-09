Interceptaron a una adulta mayor cuando intentaba hurtar mercadería en un supermercado céntrico

Los hurtos anteriores perpetrados por la mujer la convirtieron en sospechosa al ingresar al local y la interceptaron los empleados antes que se retire de las instalaciones comerciales sin pagar.

Una adulta mayor fue interceptada este miércoles en flagrante delito cuando intentaba sustraer mercadería sin abonarla de un supermercado ubicado en plena Peatonal San Nicolás , en el centro de Pergamino. La maniobra fue advertida por personal del comercio, que alertó a la Policía.

El episodio se registró en horas del mediodía de este miércoles en una sucursal de los supermercados "Día" que funciona en calle San Nicolás al 600, entre Mitre y San Martín , cuando una mujer de 74 años fue sorprendida intentando retirarse del local con productos ocultos entre su ropa, sin pasar por la línea de cajas.

Los hurtos anteriores perpetrados por la mujer la convirtieron en sospechosa al ingresar al local y la interceptaron los empleados antes que se retire de las instalaciones comerciales sin pagar.

De acuerdo a la información oficial, personal del Comando de Patrulla acudió al lugar tras un llamado al sistema de emergencias 911 realizado por los responsables del comercio. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el encargado del local, un joven empleado de 23 años, quien explicó que habían detectado a la clienta mediante las cámaras de seguridad internas.

Según indicó el responsable del supermercado, la modalidad utilizada por la mujer no era un hecho aislado, ya que desde hacía varios días se venían registrando situaciones similares, todas documentadas mediante registros fílmicos, en las que la sospechosa ocultaba mercadería entre sus prendas para luego intentar egresar del comercio sin efectuar el pago correspondiente.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión de la mujer, una jubilada domiciliada en Pergamino, quien fue trasladada a la Comisaría Primera para cumplimentar los recaudos legales.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron los productos que intentaba sustraer, los cuales fueron restituidos en el lugar a los responsables del supermercado. La causa fue caratulada como hurto e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Pergamino.