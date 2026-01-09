viernes 09 de enero de 2026
    • Interceptaron a una adulta mayor cuando intentaba hurtar mercadería en un supermercado céntrico

    Una mujer de 74 años fue aprehendida tras intentar llevarse productos sin pagar de un supermercado de la Peatonal San Nicolás. El hecho quedó registrado por cámaras.

    9 de enero de 2026 - 08:26
    Los hurtos anteriores perpetrados por la mujer la convirtieron en sospechosa al ingresar al local y la interceptaron los empleados antes que se retire de las instalaciones comerciales sin pagar.

    Los hurtos anteriores perpetrados por la mujer la convirtieron en sospechosa al ingresar al local y la interceptaron los empleados antes que se retire de las instalaciones comerciales sin pagar.

    LA OPINION

    Una adulta mayor fue interceptada este miércoles en flagrante delito cuando intentaba sustraer mercadería sin abonarla de un supermercado ubicado en plena Peatonal San Nicolás, en el centro de Pergamino. La maniobra fue advertida por personal del comercio, que alertó a la Policía.

    Rescataron a un adulto mayor tras permanecer horas atrapado en un auto volcado en la autopista de la ruta 8

    Rescataron a un adulto mayor tras permanecer horas atrapado en un auto volcado en la autopista de la ruta 8
    Robo de moto en Pergamino: se llevaron una Keller 110 estacionada frente a una vivienda

    Robo de moto en Pergamino: se llevaron una Keller 110 estacionada frente a una vivienda

    El episodio se registró en horas del mediodía de este miércoles en una sucursal de los supermercados "Día" que funciona en calle San Nicolás al 600, entre Mitre y San Martín, cuando una mujer de 74 años fue sorprendida intentando retirarse del local con productos ocultos entre su ropa, sin pasar por la línea de cajas.

    Hurtos anteriores

    Los hurtos anteriores perpetrados por la mujer la convirtieron en sospechosa al ingresar al local y la interceptaron los empleados antes que se retire de las instalaciones comerciales sin pagar.

    De acuerdo a la información oficial, personal del Comando de Patrulla acudió al lugar tras un llamado al sistema de emergencias 911 realizado por los responsables del comercio. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el encargado del local, un joven empleado de 23 años, quien explicó que habían detectado a la clienta mediante las cámaras de seguridad internas.

    Según indicó el responsable del supermercado, la modalidad utilizada por la mujer no era un hecho aislado, ya que desde hacía varios días se venían registrando situaciones similares, todas documentadas mediante registros fílmicos, en las que la sospechosa ocultaba mercadería entre sus prendas para luego intentar egresar del comercio sin efectuar el pago correspondiente.

    Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión de la mujer, una jubilada domiciliada en Pergamino, quien fue trasladada a la Comisaría Primera para cumplimentar los recaudos legales.

    Durante la requisa, los efectivos secuestraron los productos que intentaba sustraer, los cuales fueron restituidos en el lugar a los responsables del supermercado. La causa fue caratulada como hurto e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Pergamino.

    Rescataron a un adulto mayor tras permanecer horas atrapado en un auto volcado en la autopista de la ruta 8

    Robo de moto en Pergamino: se llevaron una Keller 110 estacionada frente a una vivienda

    Justicieros a rebencazos: Difunden un video donde vecinos golpearon con un rebenque a un menor por un robo

    Dos conductoras de motos resultaron lesionadas tras un choque en una esquina del barrio Acevedo

    El fiscal Nelson Mastorchio y José Cifuentes dieron detalles de los allanamientos que desbarataron una banda

    Choque por alcance en la Ruta 8: hospitalizaron al conductor de una camioneta que chocó a un camión

    Golpe al fraude digital en Pergamino: en varios allanamientos recuperaron 5 millones robados en estafas

    Pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construcción

    Robo frente a la Terminal: un ladrón forzó un local, rompió cámaras y se llevó dinero y mercadería

    Más de 100 causas en cinco días: la Fiscalía 8 intervino en delitos graves durante el inicio del año

    El conductor del automóvil Chevrolet Classic permaneció varias horas atrapado en el interior del habitáculo hasta que los automovilistas vieron el vehículo siniestrado y alertaron al sistema de emergencias 911 para que se desplieguen brigadas de asistencia.

    Rescataron a un adulto mayor tras permanecer horas atrapado en un auto volcado en la autopista de la ruta 8

    Douglas abrió el mercado con la llegada del arquero Facundo Perrone

    Douglas abrió el mercado con la llegada del arquero Facundo Perrone

Por Fernando Bongiovanni

    Por Fernando Bongiovanni
    Bomberos Voluntarios de Ramallo alertan por estafas con pedidos falsos de dinero

    Bomberos Voluntarios de Ramallo alertan por estafas con pedidos falsos de dinero

    Maíz temprano, en la recta final: la lluvia define si se sostienen los rindes 

    Maíz temprano, en la recta final: la lluvia define si se sostienen los rindes

    El conductor del automóvil Chevrolet Classic permaneció varias horas atrapado en el interior del habitáculo hasta que los automovilistas vieron el vehículo siniestrado y alertaron al sistema de emergencias 911 para que se desplieguen brigadas de asistencia.

    Rescataron a un adulto mayor tras permanecer horas atrapado en un auto volcado en la autopista de la ruta 8