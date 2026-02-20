sábado 21 de febrero de 2026
    • Un médico radiólogo denunció el hurto de equipamiento en un centro de salud de Pergamino

    El director de un instituto radiológico acusó a su socio por la sustracción de transductores. Investiga la UFI Nº 6 de Pergamino.

    20 de febrero de 2026 - 14:10
    Un médico radiólogo denunció en Pergamino el hurto de ocho transductores de un instituto radiológico ubicado en pleno microcentro y apuntó contra su socio tras revisar las cámaras de seguridad. La UFI Nº 6 de Pergamino tomó intervención para esclarecer el faltante del equipamiento médico.

    Un conflicto interno entre profesionales derivó en una denuncia penal por hurto que ahora es investigada por la Justicia local. El director de un instituto radiológico de Pergamino advirtió la desaparición de parte del equipamiento técnico esencial para la prestación de estudios médicos y formalizó la acusación en sede policial.

    De acuerdo a la presentación radicada en el marco de la IPP Nº 12-00-001196/26, el hecho fue denunciado por un médico de 46 años, quien manifestó desempeñarse como director del centro de diagnóstico por imágenes ubicado en el microcentro de la ciudad.

    El profesional relató que al presentarse en el instituto alrededor de las 8:30 constató el faltante de ocho transductores pertenecientes a la aparatología médica del establecimiento. Estos dispositivos son componentes clave para la realización de estudios ecográficos, ya que permiten la emisión y recepción de ultrasonido para la obtención de imágenes diagnósticas.

    Ante la sospecha de una posible sustracción, el denunciante revisó las cámaras de seguridad instaladas en el interior del local. Según su exposición, en las imágenes se observaría a su socio retirando uno de los transductores y colocándolo dentro de un bolso.

    La caratula es Hurto

    La denuncia quedó caratulada como “Hurto” y tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Departamento Judicial Pergamino, que dispuso las diligencias de rigor para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.

    Por el momento no se adoptaron medidas restrictivas de la libertad, mientras se analizan los registros fílmicos y demás elementos probatorios que permitan esclarecer lo sucedido en el centro de salud.

    El episodio generó preocupación en el ámbito profesional, dado que la eventual sustracción de equipamiento médico no solo implica un perjuicio económico para la institución, sino que también puede afectar la normal prestación de servicios diagnósticos a pacientes de Pergamino y la región.

    La causa continúa en etapa investigativa y se aguardan nuevas actuaciones judiciales en las próximas horas.

