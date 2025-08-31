Aprehendieron a un sujeto cuando intentaba robar una bicicleta en avenida Ugarte

El ladrón se disponía a apoderarse ilegalmente de la bicicleta recientemente sustraída al adolescente, cuando intervino la Policía y lograron interceptarlo. LA OPINION El ladrón se disponía a apoderarse ilegalmente de la bicicleta recientemente sustraída al adolescente, cuando intervino la Policía y lograron interceptarlo. LA OPINION

Un sujeto de 42 años fue aprehendido por la Policía del Comando de Patrulla en la madrugada de este sábado luego de intentar robar de una bicicleta perteneciente a un adolescente de 17 años en inmediaciones de calle Ugarte al 100.

El episodio ocurrió cerca de las 2:00, cuando el joven se encontraba en el lugar y fue sorprendido por el accionar del sujeto, que trató de llevarse su rodado de manera ilegal. Se trataba de una bicicleta rodado 29, color negra con detalles rojos, con la inscripción “Avelino”.

Intervino la Policía del Comando de Patrulla Alertados por un llamado al servicio de emergencias 911, efectivos del Comando de Patrulla acudieron rápidamente y lograron interceptar al sospechoso antes de que pudiera concretar la maniobra. Tras la intervención policial, se procedió a su aprehensión y posterior traslado a la Comisaría Primera.

El adolescente no sufrió lesiones, por lo que no requirió asistencia médica, aunque igualmente sus padres acompañaron el procedimiento y se presentaron en sede policial para radicar la denuncia correspondiente.

La Fiscalía N° 7 de Pergamino tomó intervención en el caso, disponiendo las medidas procesales de rigor y la continuidad de la causa por “hurto en grado de tentativa”.

