San Nicolás: detienen a un joven con una moto robada y cocaína en Coviccos

Detenido un joven en San Nicolás conduciendo una motocicleta robada en provincia de Santa Fe.

Un joven de 22 años fue aprehendido por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de Coviccos en la intersección de Avenida Rucci y Belgrano, en la zona oeste de San Nicolás, mientras el sospechoso se movilizaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc sin dominio colocado.

Encuentran la identificación de la motocicleta con pedido de secuestro por Robo Además se comprobó que presentaba un pedido de secuestro activo. Tras la consulta de numeración de motor y chasis, se constató que el rodado había sido denunciado como robado el 26 de julio de 2025 en la Comisaría 29 de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe).

Durante la requisa, los efectivos incautaron además un envoltorio de nylon con clorhidrato de cocaína que el acusado llevaba entre sus prendas.

El magistrado en turno dispuso la notificación de la causa y la posterior libertad del joven, quien quedó imputado por encubrimiento e infracción a la Ley 23.737, artículo 14, segundo párrafo. La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 02 del Departamento Judicial San Nicolás.

