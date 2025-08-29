viernes 29 de agosto de 2025
    • San Nicolás: detienen a un joven con una moto robada y cocaína en Coviccos

    Un joven de 22 años fue detenido en San Nicolás con una moto robada y cocaína. El rodado tenía pedido de secuestro en Santa Fe. Interviene la UFI N°2.

    29 de agosto de 2025 - 22:45
    Detenido un joven en San Nicolás conduciendo una motocicleta robada en provincia de Santa Fe.

    Detenido un joven en San Nicolás conduciendo una motocicleta robada en provincia de Santa Fe.

    Diario El Norte

    Un joven de 22 años fue aprehendido por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de Coviccos en la intersección de Avenida Rucci y Belgrano, en la zona oeste de San Nicolás, mientras el sospechoso se movilizaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc sin dominio colocado.

    Encuentran la identificación de la motocicleta con pedido de secuestro por Robo

    Además se comprobó que presentaba un pedido de secuestro activo. Tras la consulta de numeración de motor y chasis, se constató que el rodado había sido denunciado como robado el 26 de julio de 2025 en la Comisaría 29 de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe).

    Durante la requisa, los efectivos incautaron además un envoltorio de nylon con clorhidrato de cocaína que el acusado llevaba entre sus prendas.

    El magistrado en turno dispuso la notificación de la causa y la posterior libertad del joven, quien quedó imputado por encubrimiento e infracción a la Ley 23.737, artículo 14, segundo párrafo. La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 02 del Departamento Judicial San Nicolás.

