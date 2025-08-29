viernes 29 de agosto de 2025
    • San Nicolás: un hombre denunció que le robaron en su casa mientras estaba detenido

    Un hombre de 62 años denunció que desconocidos forzaron una ventana y robaron electrodomésticos de su vivienda en San Nicolás. Investiga la Fiscalía.

    29 de agosto de 2025 - 11:10
    Estaba detenido, lo liberaron y descubrió que robaron su casa en San Nicolás.

    Estaba detenido, lo liberaron y descubrió que robaron su casa en San Nicolás.

    LaOpinion

    Un hombre de 62 años denunció en sede de la Comisaría Primera de San Nicolás haber sido víctima de un robo en su vivienda, ocurrido durante su ausencia tras recuperar la libertad luego de permanecer detenido desde el 15 del mismo mes.

    San Nicolás: choque de tránsito entre automóvil y motocicleta en Dorrego y Ugarte dejó dos heridos
    UOM San Nicolás: noveno día de retención de tareas en contratistas de Ternium pero empleados ingresaron

    La denuncia del robo en su vivienda estando ausente

    Según relató, el pasado 26 de agosto, regresó a su domicilio y constató que autores ignorados habían ingresado violentando una ventana. Los delincuentes se llevaron varios electrodomésticos, aunque no se precisó el valor total de lo sustraído.

    En la causa intervienen el Grupo Táctico Operativo (GTO), la Fiscalía y el Juzgado N°2, que trabajan para dar con los responsables.

    San Nicolás: choque de tránsito entre automóvil y motocicleta en Dorrego y Ugarte dejó dos heridos

