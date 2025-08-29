San Nicolás: un hombre denunció que le robaron en su casa mientras estaba detenido

Estaba detenido, lo liberaron y descubrió que robaron su casa en San Nicolás. LaOpinion

Un hombre de 62 años denunció en sede de la Comisaría Primera de San Nicolás haber sido víctima de un robo en su vivienda, ocurrido durante su ausencia tras recuperar la libertad luego de permanecer detenido desde el 15 del mismo mes.

La denuncia del robo en su vivienda estando ausente Según relató, el pasado 26 de agosto, regresó a su domicilio y constató que autores ignorados habían ingresado violentando una ventana. Los delincuentes se llevaron varios electrodomésticos, aunque no se precisó el valor total de lo sustraído.

En la causa intervienen el Grupo Táctico Operativo (GTO), la Fiscalía y el Juzgado N°2, que trabajan para dar con los responsables.

