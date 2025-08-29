Investigan las vinculaciones de una pareja con el robo al empleado de una distribuidora

El sujeto de 32 años tenía un pedido de captura por abuso de armas y la mujer de 31 años tenía en su poder el teléfono celular sustraído.

La investigación judicial que lleva adelante la Fiscalía N° 2 del Departamento Judicial Pergamino por el robo sufrido por un joven empleado de una distribuidora de alimentos a fines de julio sumó importantes avances en las últimas horas con dos personas que tenían el teléfono celular sustraído.

La pesquisa permitió dar con dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer, que fueron aprehendidos en el marco de procedimientos realizados por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el jueves 24 de julio, cuando un joven de 19 años se disponía a ingresar al comercio ubicado sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del Segundo Cruce. En ese momento fue sorprendido por un individuo armado con un cuchillo, que lo intimidó y le provocó cortes en el cuero cabelludo y en una mano. Tras reducirlo, el agresor le robó la mochila en la que transportaba la suma de dos millones de pesos en efectivo, además de un teléfono celular, para luego escapar a pie.

La víctima recibió atención médica inmediata y, tras ser asistida en el Hospital San José, fue dada de alta al constatarse que las lesiones eran de carácter leve. Desde entonces, la Fiscalía a cargo del fiscal Germán Guidi inició la instrucción penal por robo agravado, delegando en la DDI Pergamino las tareas investigativas.

En el marco de la pesquisa, los investigadores lograron establecer que una mujer de 31 años tenía en su poder el teléfono celular sustraído al empleado en el asalto. Ante este hallazgo, la Fiscalía solicitó un allanamiento que fue autorizado por el Juzgado de Garantías N° 2 de Pergamino y concretado en la jornada de este viernes 29 de agosto.

El procedimiento arrojó resultado positivo: en la vivienda allanada se secuestró el aparato Samsung A06 robado a la víctima, lo que constituye una prueba directa que vincula a la mujer con el hecho investigado.

La sospechosa quedó notificada de la formación de la causa por el delito de encubrimiento, y además se constató que tenía un pedido de captura vigente desde noviembre de 2020 por una causa de violencia familiar tramitada en el Juzgado de Familia N° 1 de Pergamino.

En el mismo domicilio fue identificado un hombre de 32 años, quien también registraba un pedido de captura activo desde julio de 2024 por el delito de abuso de armas agravado, a requerimiento de la UFI y J N° 8. Ambos fueron notificados conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y deberán comparecer en audiencia judicial.

Probable participación en el robo

La instrucción a cargo de la Fiscalía 2 continúa con distintas diligencias para determinar la probable vinculación de cada uno de los aprehendidos en el robo agravado que tuvo como víctima al empleado de la distribuidora, y para establecer si existen otros implicados.

La causa sigue en pleno desarrollo y las autoridades judiciales mantienen bajo reserva varias de las líneas de investigación, mientras que el secuestro del celular de la víctima se considera un elemento probatorio fundamental para esclarecer el hecho.