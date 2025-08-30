sábado 30 de agosto de 2025
    • Detuvieron a dos personas en San Nicolas luego de allanamientos por Robo en Zona Oeste

    Una joven denunció un robo en su vivienda y la policía realizó dos allanamientos en San Nicolás: detuvieron a un hombre y una mujer e incautaron droga.

    30 de agosto de 2025 - 09:40
    Aprehendieron a una joven y un hombre en allanamientos por Robo en San Nícolás.

    Aprehendieron a una joven y un hombre en allanamientos por Robo en San Nícolás.

    LaOpinion

    La policía de San Nicolás llevó adelante dos allanamientos en la zona oeste de la ciudad tras un robo denunciado días atrás por una joven de 23 años. El hecho que originó la investigación ocurrió el 18 de agosto, cuando delincuentes ingresaron a una vivienda de León Guruciaga al 1300 y sustrajeron un televisor y una garrafa de 10 kg.

    Con intervención de la UFI N° 2, el Grupo Táctico Operativo (GTO) del Destacamento Coviccos y el Comando Patrullas realizaron procedimientos en distintos domicilios.

    Positivos allanamientos concretados con los dos detenidos

    En el primero, ubicado en calle Brunelli al 100, barrio La Florida, fue aprehendida una mujer de 23 años, y se secuestraron la garrafa robada y cogollos de marihuana.

    El segundo allanamiento se concretó en la misma zona del robo, en León Guruciaga al 1300, donde los efectivos arrestaron a un hombre de 32 años y secuestraron un envoltorio con picadura de marihuana.

    La Fiscalía en turno avaló las actuaciones y ordenó que el hombre permanezca detenido, mientras que la causa fue caratulada como “Robo” e “Infracción a la Ley 23.737”.

