Detuvieron a un sujeto acusado de integrar la banda de ladrones que abordó a una mujer para robarle

El vehículo blanco utilizado por los malvivientes como apoyo logístico en cercanías de donde abordaron a la víctima.

Uno de los ladrones que abordaron a una mujer en inmediaciones de su morada para despojarla de pertenencias cayó aprehendido acusado de participar de la banda delictiva que perpetró el atraco a la víctima en la tarde de este jueves en la zona sur de Pergamino.

La Policía de Investigaciones ( DDI Pergamino ) logró detener este viernes a un sujeto de 33 años señalado como uno de los autores de un asalto cometido contra una mujer de 53 años cuando llegaba a su vivienda en la tarde del jueves.

El procedimiento, ordenado por la Fiscalía a cargo de Fernando Pertierra, incluyó varios allanamientos en los que se incautaron importantes elementos vinculados a la causa.

El hecho que originó la pesquisa ocurrió el jueves alrededor de las 15:40, cuando la víctima fue sorprendida en la puerta de su domicilio por un sujeto robusto que, tras intimidarla, le sustrajo un bolso en el que llevaba documentación personal, un teléfono celular iPhone con funda rosa y una notebook Apple de color gris. Durante el violento episodio, la mujer recibió un golpe de puño en el rostro antes de que el delincuente escapara a bordo de un automóvil Renault 12 de color gris.

La denuncia activó rápidamente a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que en pocas horas relevó registros de cámaras privadas y del Centro de Monitoreo municipal. De esa labor surgió que los autores no actuaban solos: contaban con el apoyo de un tercer cómplice que se movilizaba en un Fiat Palio blanco. Con el dominio del vehículo identificado, los investigadores pudieron establecer que pertenecía a un hombre de 33 años, sobre quien pesaban sospechas de integrar la banda.

Ante la posibilidad de que el sospechoso intentara profugarse, el fiscal interviniente dispuso allanamientos de urgencia. En esas circunstancias, los efectivos de la DDI lo interceptaron en la vía pública cuando circulaba en el Fiat Palio, en cercanías de su domicilio. El operativo permitió su inmediata aprehensión y el traslado a sede policial.

En forma paralela se realizaron allanamientos en dos objetivos relacionados con el acusado. Allí los efectivos hallaron y secuestraron una suma superior a los 2.400.000 pesos en efectivo, 400 dólares, documentación del vehículo, cuatro municiones calibre .22, un cartucho calibre 14, dos handyes con cargadores, y una camisa similar a las utilizadas por efectivos policiales. También incautaron el teléfono celular del sospechoso, considerado de interés para la investigación.

Además del dinero y las armas, los investigadores aseguran que el material secuestrado constituye un indicio de la estructura delictiva organizada en modalidad de robo en poblado y en banda, figura penal que agrava la acusación contra los involucrados.

El hombre de 33 años quedó alojado en la sede de la DDI de Pergamino y será trasladado en las próximas horas a la audiencia judicial correspondiente. La fiscalía dispuso su imputación por el delito de robo en poblado y en banda, en una causa que continúa en investigación para dar con los demás implicados en el asalto.