Aprehendieron a dos jóvenes con mercadería que intentaban robar en un supermercado de la Peatonal San Nicolás

Los jóvenes aprehendidos además de los productos de las góndolas llevaban bijouteries que no acreditaron su procedencia.

En el mediodía de este sábado, personal policial aprehendió a dos jóvenes que habían intentado sustraer productos de un supermercado ubicado en la Peatonal San Nicolás , entre las calles Mitre y San Martín. La maniobra fue detectada por las cámaras de seguridad del local y, durante la requisa, la mujer llevaba además artículos de bijouterie cuya procedencia no pudo justificar.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:40, cuando empleados del supermercado “Día” advirtieron por el sistema de videovigilancia interno que una joven estaba ocultando mercadería entre sus prendas de vestir. De inmediato dieron aviso al 911 y solicitaron la intervención policial.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la sospechosa se disponía a retirarse del comercio con diversos productos que había escondido, entre ellos 29 sobres de jugo en polvo, una mortadela, un salamín y un chorizo tipo español. Antes de que lograra abandonar el supermercado, la joven fue retenida por el personal y puesta a disposición de la Policía.

En el procedimiento también se identificó a un joven que la acompañaba y que quedó vinculado a la investigación. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Primera.

Los productos del supermercado que ocultaban debajo de las prendas los jóvenes demorados por la Policía.

Posteriormente, en el marco de la requisa a la mujer, los efectivos hallaron entre sus pertenencias varios artículos de bijouterie, que habría sustraído de otro comercio de la zona. Como no pudo acreditar su procedencia, dichos elementos fueron secuestrados por disposición de la Fiscalía interviniente.

La mercadería recuperada fue devuelta en el mismo lugar a los responsables del supermercado, quienes además radicaron la correspondiente denuncia penal.

Intento de hurto

La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 7 dispuso que los jóvenes queden notificados de la causa por “hurto en grado de tentativa” y continúe la investigación para determinar si los objetos de bijouterie pertenecen a otro hecho ilícito cometido en el microcentro de la ciudad.