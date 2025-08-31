domingo 31 de agosto de 2025
    • Aprehendieron a dos jóvenes con mercadería que intentaban robar en un supermercado de la Peatonal San Nicolás

    Desde el local pidieron la intervención policial y les secuestraron productos de las góndolas y bijouterie presuntamente sustraída en otro comercio.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    31 de agosto de 2025 - 10:41
    Los jóvenes aprehendidos además de los productos de las góndolas llevaban bijouteries que no acreditaron su procedencia.

    LA OPINION

    En el mediodía de este sábado, personal policial aprehendió a dos jóvenes que habían intentado sustraer productos de un supermercado ubicado en la Peatonal San Nicolás, entre las calles Mitre y San Martín. La maniobra fue detectada por las cámaras de seguridad del local y, durante la requisa, la mujer llevaba además artículos de bijouterie cuya procedencia no pudo justificar.

    El ladrón se disponía a apoderarse ilegalmente de la bicicleta recientemente sustraída al adolescente, cuando intervino la Policía y lograron interceptarlo.

    Aprehendieron a un sujeto cuando intentaba robar una bicicleta en avenida Ugarte
    Aprehendieron a una joven y un hombre en allanamientos por Robo en San Nícolás.

    Detuvieron a dos personas en San Nicolas luego de allanamientos por Robo en Zona Oeste

    El episodio ocurrió alrededor de las 12:40, cuando empleados del supermercado “Día” advirtieron por el sistema de videovigilancia interno que una joven estaba ocultando mercadería entre sus prendas de vestir. De inmediato dieron aviso al 911 y solicitaron la intervención policial.

    Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la sospechosa se disponía a retirarse del comercio con diversos productos que había escondido, entre ellos 29 sobres de jugo en polvo, una mortadela, un salamín y un chorizo tipo español. Antes de que lograra abandonar el supermercado, la joven fue retenida por el personal y puesta a disposición de la Policía.

    En el procedimiento también se identificó a un joven que la acompañaba y que quedó vinculado a la investigación. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Primera.

    productos sustraidos en el super dia de peatonal san nicolas
    Los productos del supermercado que ocultaban debajo de las prendas los j&oacute;venes demorados por la Polic&iacute;a.

    Jóvenes demorados

    Magali zalazar aprehendida con productos sustraidos en un supermercado

    Posteriormente, en el marco de la requisa a la mujer, los efectivos hallaron entre sus pertenencias varios artículos de bijouterie, que habría sustraído de otro comercio de la zona. Como no pudo acreditar su procedencia, dichos elementos fueron secuestrados por disposición de la Fiscalía interviniente.

    La mercadería recuperada fue devuelta en el mismo lugar a los responsables del supermercado, quienes además radicaron la correspondiente denuncia penal.

    Intento de hurto

    La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 7 dispuso que los jóvenes queden notificados de la causa por “hurto en grado de tentativa” y continúe la investigación para determinar si los objetos de bijouterie pertenecen a otro hecho ilícito cometido en el microcentro de la ciudad.

    La ficha roja de Interpol está vigente contra el joven pergaminense.

    Condenado por abuso sexual en manada ¿Por qué escapó el convicto con Código Rojo de Interpol?

    Edición impresa del Domingo 31 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    La ficha roja de Interpol está vigente contra el joven pergaminense.

    Operativos de saturación en Pergamino: ocho aprehendidos en controles conjuntos con la UTOI San Nicolás

    El ladrón se disponía a apoderarse ilegalmente de la bicicleta recientemente sustraída al adolescente, cuando intervino la Policía y lograron interceptarlo.

    Aprehendieron a un sujeto cuando intentaba robar una bicicleta en avenida Ugarte

    Los jóvenes aprehendidos además de los productos de las góndolas llevaban bijouteries que no acreditaron su procedencia.

