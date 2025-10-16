La Prefectura Naval abre la inscripción al Curso de la Marina Mercante Nacional 2026 en Zárate

La Prefectura Naval Argentina informó que ya se encuentra abierta la inscripción al Curso Regular de la Marina Mercante Nacional 2026. La formación, dictada por la Escuela de Formación y Capacitación para el Personal Embarcado (EFOCAPEMM), se desarrolla en la ciudad de Zárate y ofrece una salida laboral vinculada al transporte marítimo y fluvial.
Formación con proyección nacional
La inscripción estará habilitada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025. Podrán participar ciudadanos de ambos sexos que cumplan con los requisitos establecidos para el ingreso a la formación profesional.
Con 28 años de trayectoria en Zárate, la EFOCAPEMM se consolidó como un centro educativo clave para la capacitación y actualización del personal embarcado. La escuela promueve competencias vinculadas a la seguridad en la navegación y al cumplimiento de normas nacionales e internacionales, garantizando una formación reconocida en todo el país.
Requisitos y especialidades
Para postularse es necesario:
-
Tener 18 años cumplidos al 31 de diciembre del año de inscripción.
-
Poseer título secundario completo y aprobado.
-
Aprobar los exámenes intelectuales, de natación y remo.
-
No registrar antecedentes profesionales desfavorables.
Además, los aspirantes a empleos de Cocinero, Camarero o Enfermero deberán presentar certificado de idoneidad o acreditar experiencia laboral afín por al menos un año.
Informes e inscripción
Los interesados pueden solicitar información o iniciar el proceso de inscripción escribiendo a [email protected] o por WhatsApp al 3487 62-5291, de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas.
La convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan formarse en un oficio con certificación oficial, salida laboral inmediata y proyección en el sector marítimo y fluvial argentino.