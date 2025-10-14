martes 14 de octubre de 2025
    • Zárate | Prefectura secuestró drogas y más de 600 mil pesos en dos allanamientos

    Un hombre y una mujer fueron detenidos durante procedimientos por venta de drogas. Secuestraron dinero en efectivo, sustancias ilegales y elementos clave para la causa.

    14 de octubre de 2025 - 11:08
    Prefectura secuestro drogas y más de 600 mil pesos en dos allanamientos en Zárate

    LAOPINION

    Efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron a un hombre y una mujer durante dos allanamientos en Zárate, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes. En los procedimientos, se secuestraron drogas, más de 600 mil pesos en efectivo, celulares y otros elementos de interés para la investigación judicial.

    Procedimientos y secuestros

    Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2 de Campana, a cargo del Dr. Julio Andrés Grassi, en el marco de una investigación por venta de drogas en la zona. Se incautaron distintas sustancias ilegales, una balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero y objetos relacionados con la actividad delictiva.

    Investigación en curso

    Los detenidos quedaron a disposición de la justicia mientras se profundiza la pesquisa para determinar el alcance de la red de comercialización de estupefacientes. Se espera que en las próximas horas declaren ante la fiscalía y se avance sobre los vínculos y ramificaciones de la organización.

