Zárate | Prefectura secuestró drogas y más de 600 mil pesos en dos allanamientos

Prefectura secuestro drogas y más de 600 mil pesos en dos allanamientos en Zárate LAOPINION

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron a un hombre y una mujer durante dos allanamientos en Zárate, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes. En los procedimientos, se secuestraron drogas, más de 600 mil pesos en efectivo, celulares y otros elementos de interés para la investigación judicial.

Procedimientos y secuestros Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2 de Campana, a cargo del Dr. Julio Andrés Grassi, en el marco de una investigación por venta de drogas en la zona. Se incautaron distintas sustancias ilegales, una balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero y objetos relacionados con la actividad delictiva.

Investigación en curso Los detenidos quedaron a disposición de la justicia mientras se profundiza la pesquisa para determinar el alcance de la red de comercialización de estupefacientes. Se espera que en las próximas horas declaren ante la fiscalía y se avance sobre los vínculos y ramificaciones de la organización.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Zárate

Drogas

Allanamiento