Zárate: independiente recibe a Boat Club en el inicio de la séptima fecha del Clausura

Independiente recibirá esta noche desde las 21 horas a Campana Boat Club en el gimnasio “Omar Olguin”, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera División “A”. El equipo de Zárate lidera la tabla y buscará sostener su ventaja frente a un rival que acumula tres victorias consecutivas.

El resto de la fecha La actividad continuará mañana con el duelo entre Defensores Unidos y Náutico San Pedro en Villa Fox, desde las 21. El domingo, Náutico Zárate enfrentará a Ciudad de Campana a partir de las 20 en el gimnasio “Jorge Giovagnoli”. La fecha promete partidos intensos y definición en los primeros puestos.

Primera “B” En la segunda categoría, Atlético de Baradero e Ingeniero Raver de Los Cardales jugarán el domingo a las 20 horas, en un cruce clave por el ascenso en el Torneo Clausura de Primera “B”.

