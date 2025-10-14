martes 14 de octubre de 2025
    • Zárate | Independiente recibe a Boat Club en el inicio de la séptima fecha del Clausura

    El líder del Torneo Clausura buscará mantener su ventaja ante Campana Boat Club, que llega con tres victorias seguidas. La acción continúa durante la semana.

    14 de octubre de 2025 - 12:40
    Zárate: independiente recibe a Boat Club en el inicio de la séptima fecha del Clausura

    LAOPINION

    Independiente recibirá esta noche desde las 21 horas a Campana Boat Club en el gimnasio “Omar Olguin”, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera División “A”. El equipo de Zárate lidera la tabla y buscará sostener su ventaja frente a un rival que acumula tres victorias consecutivas.

    El resto de la fecha

    La actividad continuará mañana con el duelo entre Defensores Unidos y Náutico San Pedro en Villa Fox, desde las 21. El domingo, Náutico Zárate enfrentará a Ciudad de Campana a partir de las 20 en el gimnasio “Jorge Giovagnoli”. La fecha promete partidos intensos y definición en los primeros puestos.

    Primera “B”

    En la segunda categoría, Atlético de Baradero e Ingeniero Raver de Los Cardales jugarán el domingo a las 20 horas, en un cruce clave por el ascenso en el Torneo Clausura de Primera “B”.

    Temas
    Dejá tu comentario

