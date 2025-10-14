martes 14 de octubre de 2025
    • Zárate | Trabajadores se movilizan mañana a la rotonda en defensa del empleo y la industria

    Distintos gremios convocan a una concentración desde las 16 horas bajo el lema “Ni despidos ni privatizaciones”, en un escenario de fuerte conflicto laboral.

    14 de octubre de 2025 - 11:17
    Trabajadores se movilizan a la rotonda de Zárate en defensa del empleo y la industria

    Trabajadores se movilizan a la rotonda de Zárate en defensa del empleo y la industria

    LAOPINION

    Trabajadores de diversos sindicatos de la región se movilizarán mañana a las 16 horas a la rotonda de Zárate para visibilizar la crisis laboral que atraviesan distintos sectores industriales. La protesta, convocada bajo el lema “Ni despidos ni privatizaciones. Soberanía y trabajo digno para todos”, replica la histórica movilización que marcó un hito en 2017.

    El regreso a un símbolo de lucha

    El antecedente se remonta al invierno de 2017, cuando un acampe de trabajadores bautizó al ingreso a la ciudad como la “Rotonda de los trabajadores”, en reclamo de políticas públicas que protegieran el empleo y la industria nacional. Ocho años después, los gremios vuelven al mismo lugar para denunciar despidos, suspensiones, precarización laboral y cierre de empresas.

    En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron: “Nos declaramos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización ante el gravísimo contexto de desempleo, precarización laboral, despidos, cierre de empresas, reducción de salarios, pérdida de derechos laborales y retiros ‘voluntarios’ que atraviesa la clase trabajadora”.

    Amplia convocatoria sindical y conflictos abiertos

    La concentración fue anunciada ayer en conferencia de prensa y contará con la participación de CTA Autónoma, CTA, ATE, CNEA, Fetera, Suteba, Uocra, UPSRA, SUPA, Asociación de Jubilados Bonaerenses, La Bancaria, UOM, Uecara, Sindicato Químico y otros gremios de la región.

    “Volveremos a la rotonda para visibilizar las luchas de los trabajadores, la desocupación y reclamar por la soberanía energética”, afirmó Damián Strachenko, del Sindicato de Luz y Fuerza Zárate.

    Entre las empresas afectadas por despidos o conflictos figuran KTM, Celulosa, Cameron, Archroma, Clariant, Alpeck, Agrofina, Pampa Energía, Bayer, Isenbeck, Quilmes, Tenaris, el Hospital Municipal de Campana, contratistas de la construcción, comercios, CNEA, NA-SA y distintas dependencias estatales. Según los gremios, estos casos evidencian “un ajuste sistemático que golpea derechos laborales y soberanía nacional”.

    Reclamos y críticas al Gobierno nacional

    En el comunicado, los sindicatos denunciaron el “desguace del proyecto CAREM” y el “intento privatizador de los ferrocarriles y Nucleoeléctrica Argentina”, al que consideran estratégico para la producción energética y científica del país. “Su debilitamiento demuestra el sometimiento del Gobierno nacional a los intereses de EE.UU. y sus empresas armamentistas”, remarcaron.

    También criticaron el rumbo económico y la relación con el FMI: “Entre fugas de dólares, narcotráfico, coimas y empresas off shore, se llevan todo. Con lo nuestro pagan sus fiestas. Reclamamos reincorporación de despedidos, aumento general de salarios y jubilaciones, ruptura con el FMI, no pago de la deuda externa y expulsión de los yanquis del Paraná y Atucha”.

    Un nuevo capítulo de movilización

    La movilización incluirá oradores sindicales, legisladores y candidatos a legisladores de Fuerza Patria, referentes de movimientos sociales y representantes gremiales. Con esta convocatoria, los trabajadores buscarán reponer la “Rotonda de los trabajadores” como escenario emblemático de defensa del empleo, la industria nacional y la soberanía.

