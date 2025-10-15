Zárate | Celulosa Argentina reactivará su producción tras acuerdo millonario

Luego de meses de paralización productiva y pérdidas millonarias, Celulosa Argentina reactivará la producción en sus plantas de Zárate y Capitán Bermúdez gracias a un préstamo de hasta US$18 millones otorgado por su principal accionista, Esteban Nofal . La medida permitirá recomponer la fuerza laboral y recuperar capacidad operativa.

El acuerdo financiero fue informado a la Comisión Nacional de Valores y autorizado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Lorenzo, que supervisa el concurso preventivo de la empresa.

El crédito tendrá una tasa anual del 10%, un plazo de 24 meses y estará respaldado por un fideicomiso de garantía al que la compañía cederá cuentas a cobrar. Los primeros desembolsos se destinarán a cubrir salarios atrasados de septiembre y gastos esenciales para reactivar la planta de Capitán Bermúdez esta misma semana.

La operación fue aprobada por unanimidad por el Directorio de la empresa, tras un dictamen favorable del Comité de Auditoría, que consideró que las condiciones del préstamo son “razonablemente adecuadas al mercado”.

Un cambio de manos clave

El anuncio se produce apenas un mes después de que Nofal adquiriera el 45,5% del capital social de Celulosa y asumiera el control de la firma, en un proceso que implicó una compra simbólica de US$1 y el traspaso desde Tapebicuá Investment Company (integrada por José Urtubey, Juan Collado y Douglas Albrecht).

Poco después, la CNV intimó al empresario a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones, consolidando así su posición como accionista mayoritario.

De la crisis a la recuperación

La empresa —con más de 90 años de historia en la industria papelera— había reducido drásticamente su actividad en los últimos meses. En julio suspendió la producción por falta de fondos para sostener costos operativos y de personal.

En su último reporte financiero, correspondiente a agosto, registró una pérdida integral de $172.634,3 millones, frente a una ganancia de $37.831 millones en el mismo período de 2023. La caída fue atribuida a menores volúmenes de venta, precios deprimidos en términos reales y pérdida de competitividad exportadora.

Ante ese escenario, Celulosa inició un concurso preventivo tras un pedido de quiebra de Tecmaco Integral. El objetivo fue reestructurar deudas y evitar el cierre definitivo, manteniendo las operaciones bajo supervisión judicial.

Impacto laboral y productivo

La reactivación de las plantas de Zárate y Capitán Bermúdez no sólo significa la recuperación de capacidad industrial, sino también la reincorporación de trabajadores y la reactivación de la cadena de valor asociada a la industria papelera.

Fuentes empresarias señalaron que la prioridad es estabilizar la producción y recuperar gradualmente la capacidad exportadora, con un esquema de sustentabilidad de mediano y largo plazo. “Este préstamo marca el comienzo de un nuevo capítulo para la compañía”, expresaron desde la empresa en un comunicado.