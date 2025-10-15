Zárate | Controles de tránsito y seguridad dejan vehículos secuestrados e infracciones en Lima

La Municipalidad de Zárate realizó durante el fin de semana un amplio operativo de tránsito y seguridad en Lima, en conjunto con la Prefectura Naval Argentina y el COZ. Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos estratégicos y arrojaron como resultado 20 infracciones y 9 vehículos secuestrados, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes.
Controles en puntos estratégicos
Las acciones se desplegaron durante la noche en accesos y zonas de alta circulación de Lima, priorizando los sectores donde se registran con mayor frecuencia maniobras peligrosas, conducción temeraria o circulación sin documentación obligatoria.
El operativo incluyó controles de alcoholemia, verificación de documentación vehicular, uso de casco en motociclistas y cumplimiento de normas básicas de tránsito. Según fuentes oficiales, esta metodología busca “cambiar conductas preventivamente y no sólo sancionar”.
Resultados y principales infracciones
De acuerdo con el reporte oficial, se labraron un total de 20 infracciones y se procedió al secuestro de 9 vehículos —en su mayoría motocicletas— por faltas como conducción sin casco, documentación incompleta o ausencia total de papeles habilitantes, y escapes libres.
La coordinación entre fuerzas de seguridad permitió además detectar situaciones irregulares y derivar los casos correspondientes a las áreas administrativas y judiciales pertinentes.
Enfoque preventivo y continuidad
Desde la Dirección de Seguridad, Tránsito y Transporte municipal destacaron la importancia de estos operativos para reforzar el orden y la seguridad en la vía pública. “La presencia coordinada de distintas fuerzas no sólo permite detectar infracciones, sino también generar una sensación de control y prevención en toda la comunidad”, indicaron.
Las autoridades adelantaron que este tipo de controles se mantendrá durante los próximos fines de semana, con operativos rotativos y controles sorpresivos en diferentes sectores del distrito.