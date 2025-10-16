Plazas Dávila y 9 de Julio: el intendente de Pergamino recorrió las obras que se llevan adelante

En el corazón de Pergamino , donde la vida urbana se mezcla con la historia y las costumbres cotidianas, avanza una obra que busca devolverle vitalidad y sentido de pertenencia a uno de los sectores más transitados de la ciudad. Se trata de la puesta en valor de las plazas 9 de Julio y Miguel Dávila, un proyecto integral impulsado por el Municipio que apunta a recuperar la identidad original de ambos espacios y a la vez adaptarlos a las nuevas formas de habitar el espacio público.

Las plazas, ubicadas en un punto neurálgico del casco céntrico, son parte del paisaje cotidiano de generaciones de pergaminenses. Por eso, la intervención no es solo una obra de infraestructura, sino también un gesto de cuidado hacia un patrimonio urbano y emocional que forma parte de la memoria colectiva.

En esta primera etapa, los trabajos se concentraron en la reconstrucción de las veredas perimetrales, unificando materiales y niveles para garantizar mayor accesibilidad y seguridad peatonal. El objetivo fue generar un recorrido continuo, libre de obstáculos y con condiciones adecuadas tanto para personas mayores como para quienes se desplazan con movilidad reducida o con cochecitos.

A la vez, se realizaron importantes mejoras en la Plaza Miguel Dávila, donde se eliminó un muro que durante años funcionó como una barrera visual y física. En su lugar, se construyeron nuevos accesos con escalinatas, rampas y canteros con vegetación autóctona, lo que permitió abrir el espacio hacia el entorno y promover una relación más fluida con las calles que lo rodean.

El rediseño no se limita a la estética. El proyecto busca mejorar la convivencia urbana y la circulación en un área donde confluyen escuelas, locales comerciales, oficinas y espacios de encuentro vecinal. En ese sentido, uno de los puntos más valorados por los vecinos fue el reordenamiento del sector de los puestos gastronómicos sobre avenida Rocha. Allí se incorporó una dársena con servicios e infraestructura más cómoda y segura, que ordena la actividad sin restarle identidad ni atractivo al paseo.

Más trabajos

Mientras tanto, la segunda etapa, actualmente en ejecución, continúa avanzando con la idea de fortalecer la conexión entre ambas plazas y recuperar su carácter de conjunto urbano. Los trabajos incluyen la instalación de nuevo mobiliario urbano, luminarias, señalética y forestación, además de un rediseño integral sobre la Avenida de Mayo, donde se proyecta una zona de tránsito calmo.

Esa transformación contemplará veredas más amplias, sectores de descanso y áreas destinadas a la circulación peatonal y al encuentro, siguiendo una tendencia que muchas ciudades del país adoptaron en los últimos años: priorizar la caminabilidad y el uso ciudadano del espacio público.

Uno de los cambios más esperados se dará en la Plaza 9 de Julio, donde se abrirá el acceso sobre la avenida para integrarla de manera más directa con la trama urbana. Allí se construirá una plaza seca con una fuente luminosa, pensada como punto de reunión y escenario para actividades culturales y recreativas.

En paralelo, en la Plaza Miguel Dávila se sumará una nueva área de juegos para las infancias, con materiales seguros, superficies amortiguantes y sectores de descanso con mesas y bancos. “Queremos que cada pergaminense sienta estas plazas como propias; que puedan venir a caminar, tomar mate, jugar o simplemente disfrutar de un espacio público más lindo, accesible y pensado para todos”, destacó el secretario de Desarrollo Urbano , Esteban Giugliani, al recorrer la obra junto al intendente Javier Martínez.

Javier Martínez recorrió las obras que están en marcha

Un cambio general

La intervención respeta la traza y el espíritu original de ambas plazas, pero introduce criterios contemporáneos de diseño urbano y sustentabilidad. Por ejemplo, se priorizó la incorporación de vegetación nativa, con bajo requerimiento hídrico y buen comportamiento en el clima local, además de sistemas de iluminación LED que mejoran la seguridad y reducen el consumo energético.

La recuperación de este sector forma parte de una política integral de puesta en valor de espacios verdes que el Municipio viene desarrollando en distintos puntos de Pergamino. En los últimos años se realizaron mejoras en plazas barriales, paseos lineales y espacios de recreación, con el propósito de generar una red de áreas públicas más accesibles, seguras y sostenibles.

“Las plazas son lugares de encuentro, de identidad y de memoria”, Martínez; “cada mejora que hacemos busca que más vecinos se apropien del espacio, que vuelvan a elegirlo como punto de reunión, que lo sientan suyo.”

En ese sentido, la intervención en las plazas 9 de Julio y Miguel Dávila es también una apuesta a la convivencia y al sentido comunitario. Un proyecto que no solo mejora el paisaje urbano, sino que invita a redescubrir el centro de la ciudad como un lugar para caminar, detenerse y disfrutar.