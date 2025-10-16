Este viernes sigue el nuevo ciclo de Cine Italiano en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

La Asociación Dante Alighieri Pergamino invita a seguir disfrutando del encanto del cine italiano con el nuevo ciclo titulado “Cinque Città, Cinque Film!” (Cinco ciudades, cinco películas), con entrada libre y gratuita.

Este viernes a las 18:00 en el Auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez (avenida Colón 635) se proyectará el film Il Postino , Procida (Campania) e Salina (Sicilia).

A lo largo de todos los viernes de octubre se proyecta una selección de películas que recorren distintas regiones de Italia , reflejando sus paisajes, culturas y modos de vida, a través de historias inolvidables del séptimo arte.

Todas las películas son exhibidas en su idioma original con subtítulos en español, para acercar al público local a la riqueza del cine italiano contemporáneo y clásico.

Este ciclo busca promover la difusión de la lengua y la cultura italiana, consolidando a la Dante Alighieri como un referente cultural activo en la ciudad, y ofreciendo una oportunidad para disfrutar de buen cine, en un entorno accesible y gratuito.

Sobre Il Postino

Il Postino es una película italiana de 1994 dirigida por el director inglés Michael Radford y con las actuaciones de Philippe Noiret, Massimo Troisi y Maria Grazia Cucinotta. Es una adaptación de la novela Ardiente paciencia, del escritor chileno Antonio Skármeta, quien ya había llevado él mismo la novela al cine en 1983 con el mismo título.

En la novela y en la película original Neruda se encuentra en la localidad chilena de Isla Negra alrededor de la década de 1970, sin embargo, Il Postino traslada la acción a la isla de Salina (Italia) durante los años 50.

La película fue galardonada con más de 25 premios internacionales, incluyendo el Premio David di Donatello al mejor montaje (1994), Premios Bafta a la mejor película de habla no inglesa, mejor dirección y mejor música (1995), Premio Cóndor de Plata a la mejor película extranjera. Recibió cinco nominaciones al Premio Oscar incluyendo a Mejor película convirtiéndola en la quinta película de habla no inglesa (y la primera película italiana) en conseguir dicha nominación, desde que la película sueca Gritos y susurros lo hiciera por última vez en 1973, pero solamente ganaría una estatuilla en la categoría de mejor banda sonora.