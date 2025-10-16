De China a Pergamino: la historia de Diego Huang, el emprendedor que sigue apostando al crecimiento local

El nuevo supermercado está instalado en un amplio salón ubicado en una zona estrategia del sur de la ciudad.

De China a Pergamino: Diego Huang (Zhi Xiong) aprendió que el esfuerzo y la constancia son los pilares para construir un futuro mejor.

A los ocho años, Diego Huang (Zhi Xiong) dejó su país natal junto a su familia y emprendió un largo viaje hacia un destino desconocido . Lo que comenzó como una búsqueda de mejores oportunidades terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una historia de arraigo y crecimiento en Pergamino , la ciudad que hoy siente como su hogar .

El viernes de la semana pasada, Diego volvió a dar un paso importante en su trayectoria empresarial: inauguró “Super Pellegrini”, una moderna sucursal de autoservicio ubicada dentro del complejo Punto Pellegrini, en la pujante zona sur de la ciudad. Se trata de su segundo supermercado en Pergamino, tras dos décadas de trabajo continuo en el rubro minorista.

“Vengo a esta zona porque vi la oportunidad. Pergamino ha crecido mucho hacia el sur y no había un supermercado de estas características” , explicó durante la apertura, rodeado por empleados, proveedores y vecinos que se acercaron a conocer el nuevo espacio.

La historia de Diego está atravesada por el esfuerzo y la cultura del trabajo que heredó de sus padres. Nacido en China , creció entre estanterías, cajas y mostradores. La familia abrió su primer supermercado en Buenos Aires y más tarde expandió el negocio a Rosario, Tandil y Olavarría.

En 2004, cuando Pergamino se convirtió en su nuevo destino, Diego quedó a cargo de un pequeño autoservicio ubicado sobre calle San Nicolás, junto al Club Social. “Fue mi primer negocio propio; todo lo anterior era familiar”, recuerda.

Cuatro años después, transformó ese emprendimiento en “Autoservicio El Guía”, en calle Merced casi General Paz. Desde allí, consolidó una relación de confianza con los vecinos del centro de la ciudad. “La gente nos conoce mucho. Hemos creado una gran empatía, basada en el respeto y en el trabajo diario. Fueron años de mucho esfuerzo familiar”, destaca.

Super Pellegrini: un nuevo concepto en la zona sur

El crecimiento urbano e inmobiliario que experimenta el sur de Pergamino motivó la apertura de Super Pellegrini, un espacio de formato moderno, con amplios pasillos, iluminación cálida y sectores diferenciados de carnicería, verdulería, fiambrería, vinería y productos importados.

La propuesta se distingue también por incluir artículos orientales y condimentos típicos de la gastronomía china, algo poco frecuente en los comercios locales. “Queremos que el cliente encuentre productos de calidad y precios accesibles, pero también algo diferente. Hay sabores que forman parte de mis raíces y quería compartirlos”, señaló el emprendedor.

Además, Diego adelantó que el nuevo supermercado incorporará próximamente un servicio de entrega a domicilio, pensado para facilitar las compras cotidianas de los vecinos de la zona.

El complejo Punto Pellegrini, donde se ubica la nueva sucursal, se ha convertido en un polo comercial y gastronómico en pleno desarrollo, rodeado de nuevos barrios residenciales, edificios modernos y una infraestructura que acompaña el crecimiento del sector sur. “El movimiento que hay en esta zona es impresionante. Vi el potencial y decidí invertir acá”, cuenta con entusiasmo.

Raíces que se mantienen vivas

Aunque lleva más de tres décadas en Argentina, Diego mantiene un fuerte vínculo con su país de origen. Sus padres y su hermano mayor regresaron a China, pero la conexión familiar se mantiene firme. “Una vez al año viajo a verlos o ellos vienen. Es importante no perder esa conexión, porque mis valores y mi forma de trabajar nacen de lo que aprendí de ellos”, afirma.

En Pergamino, Diego formó su propia familia: está casado y tiene dos hijos, a quienes busca transmitir el mismo espíritu de sacrificio y respeto que lo acompañó desde sus comienzos.

Fe en el país que eligió

Consultado sobre su visión del país que lo adoptó, el comerciante no duda:

“Le veo mucho futuro a la Argentina. Es un país hermoso, con gente trabajadora y muchas oportunidades. Es una lástima que la economía sea tan cíclica, pero le tengo fe a que se estabilice. Hay que seguir apostando y mirando para adelante.”

Su historia es la de muchos inmigrantes que encontraron en el trabajo y la perseverancia una forma de integrarse plenamente a la comunidad. Pero también es la de un emprendedor que eligió creer en Pergamino, una ciudad que lo recibió y a la que hoy retribuye generando empleo, inversión y cercanía con sus clientes.

Una apuesta al futuro

Con la apertura de Super Pellegrini, Diego Huang suma una nueva etapa a su camino comercial, sin abandonar la filosofía que lo llevó hasta aquí: esfuerzo, honestidad y compromiso.

En tiempos en que la incertidumbre económica suele frenar proyectos, su decisión de seguir invirtiendo se convierte también en un mensaje: el crecimiento es posible cuando hay confianza, trabajo y visión a largo plazo.

“El cliente tiene siempre la última palabra. Nosotros solo intentamos hacer las cosas bien todos los días”, resume Diego, con la serenidad de quien sabe que su historia, hecha a base de sacrificio, continúa escribiéndose entre las góndolas de Pergamino.