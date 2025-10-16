Renault presentó en Pergamino Automotores su nueva línea Esprit Alpine

Juan Bautista Motta fue el anfitrión de la presentación en la concesionaria Pergamino Automotores.

El músico Pablo Motta y su grupo de cuerdas y piano amenizó la presentación ante un gran marco de público.

El habitáculo de los nuevos modelos de la línea Espirit Alpine de Renault presenta toda la tecnología para facilitar la conducción y brindar confort en la tripulación.

El auto Renault Arkana es un automóvil SUV con forma de coupé y con toda la tecnología de avanzada.

El titular de la concesionaria Pergamino Automotores, Juan Bautista Motta, tuvo la oportunidad de dialogar con todas las personas que participaron de la presentación en la tarde noche de este jueves.

El público que presenció la presentación tuvo la oportunidad de subir a los autos y conocer el interior y la tecnología con la que está equipada el habitáculo de esta nueva línea de automóviles Renault.

En la tarde noche de este jueves en la ciudad de Pergamino la marca automotriz Renault presentó los vehículos de avanzada en sus modelos Koleos y Arkana ante un gran marco de público en la concesionaria del Cruce de Caminos.

La concesionaria Pergamino Automotores fue escenario de la presentación de los nuevos vehículos de la línea Esprit Alpine de Renault , una propuesta que combina diseño deportivo, eficiencia híbrida y equipamiento tecnológico de vanguardia.

Juan Bautista Motta , titular de la prestigiosa concesionaria Pergamino Automotores, encabezó recientemente un evento de gran convocatoria para presentar los nuevos modelos de la línea Renault Espirit Alpine .

La presentación tuvo lugar en las instalaciones de la concesionaria del Cruce de Caminos, a la que Motta se refirió cariñosamente como "nuestra casa" . Este espacio está próximo a celebrar un hito significativo, ya que Pergamino Automotores está "pronto a cumplir 40 años" de trayectoria.

Los modelos de Arkana y Koleos estuvieron exhibidos en el exterior y el interior de la concesionaria Renault.

Motta, quien se mostró profundamente agradecido por la asistencia, destacó la lealtad de sus invitados, señalando que muchas "caras amigas" y "muchos amigos" acuden a la convocatoria cada vez que son invitados. El anfitrión, al reflexionar sobre la historia de la empresa junto a su esposa y sus tres hijos, comentó haber participado en "varias" presentaciones a lo largo de los años.

Durante su introducción, Motta hizo una mención especial a su equipo y familia, agradeciendo a todo el entorno familiar y laboral por apuntalar las iniciativas de la empresa.

Pergamino Automotores presentacion linea espirit alpine Renault Arkana y Renault Koleos (17) Uno de los ejecutivos de Renault Argentina que participó de la presentación acompañando a los propietarios de la concesionaria Pergamino Automotores. LA OPINION

El evento se centró en la exposición de "dos excelentes autos", definidos por sus "características muy particulares". Para asegurar que los asistentes comprendieran las complejidades de estos vehículos, se organizó una exposición detallada.

Motta explicó que la presentación se diseñó de forma "muy simple", contando con el apoyo de una especialista de marketing de los productos. La especialista, Bianca Marzzan para ofrecer las explicaciones necesarias utilizando esta pantalla gigante.

El titular de Pergamino Automotores concluyó su intervención agradeciendo reiteradamente la presencia de todos los asistentes y a su sobrino, Pablo Motta, encargado de amenizar la presentación con músicos de cuerdas y piano.

Pergamino Automotores presentacion linea espirit alpine Renault Arkana y Renault Koleos (20) El público se acercó en los últimos minutos de la tarde de este jueves y presenció la presentación hasta pasadas las 22:00. LA OPINION

Arkana y Koleos

La exposición estuvo a cargo de Bianca Marzzan, Brand Manager de Vehículos de Pasajeros de Renault Argentina, quien realizó una completa descripción de los modelos Renault Arkana y Renault Koleos, los exponentes más recientes de la marca del rombo dentro de este segmento.

“Renault Arkana tiene todo para competir en un segmento con importantes rivales. Se destaca por su diseño, por la tecnología de su motorización y por el confort de marcha”, introdujo Marzzan al presentar el SUV coupé que marca tendencia dentro del segmento C.

Pergamino Automotores presentacion linea espirit alpine Renault Arkana y Renault Koleos (14) El Renault Arkana es un SUV con forma de coupé y una tecnología de avanzada en la motorización, la seguridad y el confort interior. LA OPINION

Diseño deportivo y eficiencia híbrida

El Renault Arkana Esprit Alpine se distingue por su silueta fastback, que combina la robustez de un SUV con la elegancia de un coupé. “Arkana tiene las características de un SUV –con posición elevada de manejo y gran despeje del suelo–, pero suma un diseño de líneas deportivas que le otorga un perfil muy distintivo”, explicó la ejecutiva.

En el exterior, Marzzan destacó la nueva identidad visual de la marca, con una parrilla frontal de patrón diamantado, insignia en aluminio y faros LED adaptativos. El conjunto se completa con llantas diamantadas de 18 pulgadas y una firma lumínica trasera de fuerte impacto visual.

El interior ofrece un habitáculo moderno, con tablero digital de 10,2 pulgadas, pantalla multimedia Easy Link de 9,3 pulgadas y selector de marchas electrónico e-Shifter. Los asientos eléctricos calefaccionados con tapizado mixto, el sistema de sonido premium con nueve parlantes (incluido subwoofer) y el techo panorámico eléctrico completan una experiencia de confort y conectividad propia de segmentos superiores.

En materia de motorización, el Arkana incorpora un propulsor turbo 1.3 litros que entrega 163 caballos de fuerza y 260 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades.

Además, incorpora tecnología microhíbrida (Mild Hybrid), que combina el motor térmico con un alternador-generador que asiste el arranque y recupera energía en desaceleraciones, reduciendo el consumo y las emisiones.

El modelo cuenta con 20 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), entre ellas el control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, cámara 360° y asistencia al estacionamiento automático. “Son sistemas que aportan seguridad y confort, pero también marcan un paso hacia la conducción semiautónoma”, resaltó Marzzan.

El Arkana Esprit Alpine se ofrece en cuatro tonalidades: azul nocturno, rojo deseo, gris urbano satinado y blanco universal.

Espíritu Alpine

El segundo protagonista de la noche fue el nuevo Renault Koleos, que llega con un profundo rediseño exterior e interior, y dos versiones bien diferenciadas: Techno 4WD y Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid.

“Con Koleos apostamos a un SUV más grande, más confortable y con un nivel de sofisticación superior. Es un vehículo ideal para quienes buscan performance, seguridad y distinción”, señaló Marzzan al presentar el modelo insignia de la gama.

La versión Techno 4WD cuenta con tracción integral y tres modos de funcionamiento, lo que le permite adaptarse a distintos tipos de terreno. Equipa llantas de 19 pulgadas, parrilla con diseño diamantado, tapizado bicolor en cuero sintético y techo panorámico con apertura eléctrica.

Por su parte, el Koleos Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid introduce en la marca la tecnología híbrida autorrecargable, que no requiere enchufe y combina un motor naftero con dos eléctricos. Este sistema permite circular hasta un 75% del tiempo en modo eléctrico dentro del tránsito urbano, logrando una reducción del consumo de combustible de hasta un 40%.

Ambas versiones cuentan con un completo paquete de ayudas a la conducción y la misma identidad deportiva que caracteriza a la línea Alpine, con detalles en azul y emblemas específicos que refuerzan su estética dinámica.

El Koleos Techno 4WD se ofrece en los colores cobre mineral (exclusivo de la versión), gris metálico y blanco universal.

El Koleos Esprit Alpine E-Tech suma tonalidades gris urbano satinado (exclusivo), gris metálico y blanco universal.

Una apuesta por el diseño y la innovación

Durante la presentación, la ejecutiva de Renault Argentina subrayó que la línea Esprit Alpine representa “una síntesis entre deportividad, confort y tecnología sustentable”.

“Ya no se trata solo de potencia o diseño, sino de una experiencia integral de manejo segura, eficiente y conectada, que refleja la evolución de Renault en el mundo”, concluyó Marzzan.

El evento, organizado por Pergamino Automotores, contó con la participación de clientes, empresarios y entusiastas de la marca, quienes pudieron conocer de cerca las nuevas propuestas de Renault y realizar pruebas de manejo de los modelos exhibidos.