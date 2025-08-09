sábado 09 de agosto de 2025
    • Inflación de julio en Pergamino: la suba de precios duplicó la de junio, pero se mantiene contenida

    Según la Cámara de Alimentarios de Pergamino, la inflación de la canasta básica local aumentó un 3,44% en julio, más del doble que en el mes anterior

    9 de agosto de 2025 - 13:46
    Entre los rubros que más subieron se destacaron frutas y verduras (15,5%), panificados (algo más del 7%) y carne aviar (6,2%).

    Entre los rubros que más subieron se destacaron frutas y verduras (15,5%), panificados (algo más del 7%) y carne aviar (6,2%).

    LA OPINION

    La Cámara de Alimentarios de Pergamino, presidida por Nelson Figueredo, relevó durante julio la inflación de 460 productos que forman parte del consumo cotidiano de los hogares pergaminenses, incluyendo alimentos, productos de limpieza y artículos de higiene personal.

    Este índice tiene una metodología estrictamente local, basada en información aportada por comerciantes de la ciudad, por lo que no se compara con las cifras oficiales del INDEC u otros organismos.

    Canasta básica: aumentos moderados y algunas bajas

    En julio, los alimentos registraron un aumento promedio del 3,78%. Hubo bajas en productos como fiambres (-0,7%) y bebidas (-0,1%).

    Entre los rubros que más subieron se destacaron frutas y verduras (15,5%), panificados (algo más del 7%) y carne aviar (6,2%).

    Por el contrario, las carnes bovina y porcina, junto con los lácteos, tuvieron un incremento del 1,8%, las pastas un 1,2% y los envasados de almacén apenas un 0,8%.

    Los productos de higiene personal subieron un 2,9% y los artículos de limpieza un 2%.

    Frutas y verduras

    Más del doble que en junio

    El aumento de julio superó ampliamente al de junio, que había sido de poco más del 1%. Aun así, la Cámara considera que los precios se mantienen contenidos. Con estos números, el acumulado anual desde enero alcanza el 20,49% y la variación interanual llega al 36,04%.

    Cambios de hábito que moderan precios

    Según Figueredo, parte de esta contención inflacionaria se explica por un cambio en las decisiones de compra, tanto de los consumidores como de los comerciantes.

    Las marcas premium, frente a una menor demanda, han debido ajustar sus listas, lo que permitió que productos pymes, de buena calidad y más accesibles, ganen espacio en las góndolas y en las elecciones de compra.

    El regreso del comercio de cercanía

    El relevamiento también señala un crecimiento del comercio barrial frente a las grandes superficies. Los consumidores eligen cada vez más comprar en almacenes y autoservicios locales, adquiriendo lo justo y necesario para el día, sin grandes compras para “ganarle a la inflación”.

    Esta modalidad no solo facilita el acceso a precios competitivos, sino que fortalece el vínculo directo entre comerciante y cliente, algo propio del comercio de proximidad.

    Un contexto de mayor previsibilidad

    Figueredo destacó que la vuelta a una inflación de un solo dígito mensual aporta tranquilidad y previsibilidad tanto a comerciantes como a consumidores.

    En contraste con los períodos de alta inflación, cuando el stockeo era casi imposible y las constantes remarcaciones descapitalizaban al comercio, la situación actual permite una mejor planificación y reduce la incertidumbre.

    Libre mercado y consumo consciente

    Para la Cámara, el actual contexto de libre juego entre oferta y demanda está favoreciendo un mercado más equilibrado, en el que el consumo es más consciente, el stockeo se reduce y el comercio de barrio gana terreno.

    Un termómetro cercano a la realidad de los vecinos

    Este relevamiento mensual de la Cámara de Alimentarios de Pergamino se consolida como una herramienta clave para comprender la evolución de precios desde una mirada local. Con datos precisos y el compromiso de comerciantes de la ciudad, el informe ofrece una perspectiva más humana y cercana de la economía, centrada en lo que realmente impacta en el bolsillo del vecino.

