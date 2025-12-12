Inflación alimentaria en Pergamino: noviembre cerró con un alza del 2,71% impulsada por la carne vacuna

La carne vacuna registró un aumento cercano al 10%, lo que empujó hacia arriba el índice general.

La inflación en los productos esenciales sigue mostrando resistencias a la baja y mantiene en alerta a los hogares pergaminenses. Los alimentos, los artículos de higiene personal y los productos de limpieza volvieron a encarecerse en noviembre, en un contexto donde las oscilaciones de precios son una constante y la estabilidad parece aún esquiva.

La Cámara de Alimentarios de Pergamino difundió esta semana su relevamiento mensual, un informe que se consolida como referencia local para conocer cómo evoluciona la canasta básica en los distintos puntos de venta de la ciudad. Según los datos registrados, la canasta alimentaria tuvo en noviembre un incremento promedio del 2,71%, marcado especialmente por el salto en el precio de la carne vacuna .

El sector cárnico registró un aumento cercano al 10%, lo que empujó hacia arriba el índice general. Con esta suba, el acumulado desde enero 2025 asciende a 31,07%, mientras que el incremento interanual es decir, considerando los últimos doce meses alcanza el 37,90%.

A diferencia de lo ocurrido en octubre, cuando los aumentos fueron más moderados, noviembre mostró un escenario diferente en los supermercados y sucursales de cadena. Allí, la inflación promedio trepó al 4,79%, convirtiéndose en el canal comercial con la mayor variación mensual.

Entre los rubros más afectados se destacaron: Higiene personal: +7,7%; carnes bovinas: +4,9%, artículos de limpieza: +3,7%, productos envasados: +2,8%

El informe detalla que el incremento en higiene personal volvió a liderar las subas, una tendencia que ya se había observado en meses anteriores. El aumento de los costos industriales y logísticos, sumado a la alta rotación de estos artículos, contribuyó a una variación que superó con amplitud el promedio general.

En los comercios de proximidad, la suba fue más moderada

Los almacenes, autoservicios y comercios de barrio exhibieron un comportamiento más estable durante noviembre. En estos puntos de venta, los productos alimenticios aumentaron en promedio 1,90%, lo que vuelve a marcar una diferencia notoria respecto de las grandes superficies.

Dentro de este segmento, se destacaron: Pastas frescas: +3,3%, frutas, verduras y envasados de almacén: +2,5%, carne aviar y bebidas: menos del +1%, panificados y lácteos: leve deflación.

En cuanto al resto de los artículos, los productos de higiene personal subieron 3,2%, mientras que los de limpieza tuvieron un incremento del 1,2%. La Cámara señala que en los comercios de cercanía suele observarse una evolución más atenuada, en parte por políticas de absorción de costos y por la dinámica propia de ventas más personalizadas.

Cómo se realiza el relevamiento en Pergamino

El informe que elabora la Cámara de Alimentarios de Pergamino se construye a partir del seguimiento mensual de 460 productos, siempre de la misma marca, envase y contenido, relevados en 34 comercios de distintos barrios y zonas de la ciudad. Este método permite comparar mes a mes la variación real de los precios que paga el consumidor local.

La entidad aclara que estos datos no deben equipararse con los índices del Indec ni con estadísticas de otros organismos oficiales, ya que la metodología, los alcances y los parámetros de medición son diferentes. Su objetivo es brindar una fotografía cercana y precisa de cómo evolucionan los precios en la vida cotidiana de las familias pergaminenses.