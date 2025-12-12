viernes 12 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Inflación alimentaria en Pergamino: noviembre cerró con un alza del 2,71% impulsada por la carne vacuna

    La Cámara de Alimentarios de Pergamino difundió el informe mensual de inflación en productos alimenticios, que muestra nuevas subas en la canasta básica.

    12 de diciembre de 2025 - 15:55
    La carne vacuna registró un aumento cercano al 10%, lo que empujó hacia arriba el índice general.

    La carne vacuna registró un aumento cercano al 10%, lo que empujó hacia arriba el índice general.

    LA OPINION

    La inflación en los productos esenciales sigue mostrando resistencias a la baja y mantiene en alerta a los hogares pergaminenses. Los alimentos, los artículos de higiene personal y los productos de limpieza volvieron a encarecerse en noviembre, en un contexto donde las oscilaciones de precios son una constante y la estabilidad parece aún esquiva.

    Lee además
    Este viernes en Centro Cultural Registrarte inaugura la muestra de cerámica del Taller Boga.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino se llena de arte: todo lo que podés hacer este fin de semana
    Este viernes llega a Cinema Pergamino el estreno de Noche de paz, noche de muerte, el esperado remake del clásico de terror. video
    Entretenimiento

    Estrenos, preestrenos y continuaciones imperdibles en Cinema Pergamino

    La Cámara de Alimentarios de Pergamino difundió esta semana su relevamiento mensual, un informe que se consolida como referencia local para conocer cómo evoluciona la canasta básica en los distintos puntos de venta de la ciudad. Según los datos registrados, la canasta alimentaria tuvo en noviembre un incremento promedio del 2,71%, marcado especialmente por el salto en el precio de la carne vacuna.

    El sector cárnico registró un aumento cercano al 10%, lo que empujó hacia arriba el índice general. Con esta suba, el acumulado desde enero 2025 asciende a 31,07%, mientras que el incremento interanual es decir, considerando los últimos doce meses alcanza el 37,90%.

    Fuerte suba en supermercados y cadenas

    A diferencia de lo ocurrido en octubre, cuando los aumentos fueron más moderados, noviembre mostró un escenario diferente en los supermercados y sucursales de cadena. Allí, la inflación promedio trepó al 4,79%, convirtiéndose en el canal comercial con la mayor variación mensual.

    Entre los rubros más afectados se destacaron: Higiene personal: +7,7%; carnes bovinas: +4,9%, artículos de limpieza: +3,7%, productos envasados: +2,8%

    El informe detalla que el incremento en higiene personal volvió a liderar las subas, una tendencia que ya se había observado en meses anteriores. El aumento de los costos industriales y logísticos, sumado a la alta rotación de estos artículos, contribuyó a una variación que superó con amplitud el promedio general.

    En los comercios de proximidad, la suba fue más moderada

    Los almacenes, autoservicios y comercios de barrio exhibieron un comportamiento más estable durante noviembre. En estos puntos de venta, los productos alimenticios aumentaron en promedio 1,90%, lo que vuelve a marcar una diferencia notoria respecto de las grandes superficies.

    Dentro de este segmento, se destacaron: Pastas frescas: +3,3%, frutas, verduras y envasados de almacén: +2,5%, carne aviar y bebidas: menos del +1%, panificados y lácteos: leve deflación.

    En cuanto al resto de los artículos, los productos de higiene personal subieron 3,2%, mientras que los de limpieza tuvieron un incremento del 1,2%. La Cámara señala que en los comercios de cercanía suele observarse una evolución más atenuada, en parte por políticas de absorción de costos y por la dinámica propia de ventas más personalizadas.

    Cómo se realiza el relevamiento en Pergamino

    El informe que elabora la Cámara de Alimentarios de Pergamino se construye a partir del seguimiento mensual de 460 productos, siempre de la misma marca, envase y contenido, relevados en 34 comercios de distintos barrios y zonas de la ciudad. Este método permite comparar mes a mes la variación real de los precios que paga el consumidor local.

    La entidad aclara que estos datos no deben equipararse con los índices del Indec ni con estadísticas de otros organismos oficiales, ya que la metodología, los alcances y los parámetros de medición son diferentes. Su objetivo es brindar una fotografía cercana y precisa de cómo evolucionan los precios en la vida cotidiana de las familias pergaminenses.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino se llena de arte: todo lo que podés hacer este fin de semana

    Estrenos, preestrenos y continuaciones imperdibles en Cinema Pergamino

    Pergamino: "Ciudadanía en el Centro", el nuevo Presupuesto Participativo Digital

    Todos por Romi Aranda: cuando la solidaridad puede cambiar un destino

    La Municipalidad sigue saldando deuda de escrituras con vecinos de Pergamino

    Pergamino Básquet sufrió una ajustada derrota en casa ante Central Entrerriano

    Juventud campeón: las jugadoras de 5ª división se coronaron ante Gimnasia

    AeroZum Latino brilló en el Gym On Stage y se consagró campeón nacional

    El Concejo Deliberante llevó adelante una nueva sesión ordinaria y aprobó proyectos clave sobre tablas

    ¿Armaste la pileta de lona para el verano?: guía para que el agua se mantenga intacta

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Este viernes en Centro Cultural Registrarte inaugura la muestra de cerámica del Taller Boga.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino se llena de arte: todo lo que podés hacer este fin de semana

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Luis Alderete fue declarado no culpable por el Jurado Popular.

    Juicio por jurados: declararon no culpable a Luis Alderete y lo absolvieron por actuar en legítima defensa

    Por Alfonso Godoy
    Casinos online sin verificación en Argentina: ¿es posible jugar de forma anónima?

    Casinos online sin verificación en Argentina: ¿es posible jugar de forma anónima?

    La carne vacuna registró un aumento cercano al 10%, lo que empujó hacia arriba el índice general.

    Inflación alimentaria en Pergamino: noviembre cerró con un alza del 2,71% impulsada por la carne vacuna

    La UP3, con 980 personas alojadas y 173.7% por encima de su cupo, continúa superando la media provincial.

    San Nicolás: Con 980 internos, la UP3 supera su cupo en casi un 174% y lidera la sobrepoblación carcelaria

    El Concejo Deliberante de San Pedro recibió en las últimas horas una nota formal presentada por el vecino Miguel Victorero, en representación de las familias de persoans con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

    San Pedro: Familias TEA reclaman al HCD por el incumplimiento de la ordenanza que prohíbe la pirotecnia