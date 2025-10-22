miércoles 22 de octubre de 2025
    • Independiente de Zárate vuelve a la Liga Federal tras asegurar el 2º puesto del Grupo C

    El Rojo se clasificó al Torneo Federal 2026 pese a caer ante Sacachispas y selló su regreso por récord y diferencia de gol.

    22 de octubre de 2025 - 11:29
    Independiente de Zárate vuelve a la Liga Federal tras asegurar el 2do puesto del grupo C

    infozc.com

    Independiente de Zárate alcanzó su objetivo y regresará a la Liga Federal de Básquet en 2026. A pesar de la derrota como visitante ante Sacachispas de Villa Constitución por 80-76, el equipo dirigido por Juan Manuel Cuenca celebró la clasificación gracias a su sólida campaña y diferencia de gol, que le aseguró el segundo puesto del Grupo C de la Zona Norte del Torneo Provincial.

    Una clasificación merecida

    El Rojo zarateño cerró la fase regular con un registro de seis victorias y tres derrotas, suficientes para superar en la tabla a Platense de La Plata y al propio Sacachispas, ambos con marca de 5-4. Con este rendimiento, Independiente se garantizó el pasaje directo al próximo Torneo Federal, el tercer nivel del básquet argentino, donde volverá a representar a Zárate tras una temporada de ausencia.

    El escolta Lautaro Toranzo fue la figura del equipo con 31 puntos en la última fecha, ratificando su gran momento y el poder ofensivo que sostuvo al equipo durante todo el certamen.

    La otra cara: Náutico sin chances

    La jornada no fue igual de favorable para Náutico Zárate, que cayó como local ante Estudiantes de La Plata por un contundente 104-75 y quedó sin posibilidades de avanzar a los playoffs. El conjunto zarateño, que había mostrado altibajos durante el torneo, no logró sostener el ritmo competitivo frente a los equipos de mayor jerarquía y se despidió del certamen con un saldo negativo.

    Los playoffs definirán ahora los dos boletos restantes hacia la Liga Federal, que se disputarán entre los equipos que terminen en la tercera y cuarta posición de cada grupo de la Zona Norte.

