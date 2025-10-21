Hospital Virgen del Carmen de Zárate inaugura sala de duelo neonatal para acompañar a familias

Hospital Virgen del Carmen de Zárate inauguró una sala de duelo neonatal destinada a acompañar a padres y familiares que enfrentan la pérdida de un recién nacido. El proyecto, impulsado por el equipo de enfermería del Servicio de Neonatología, busca brindar un entorno íntimo y respetuoso dentro del marco de los cuidados perinatales humanizados.
Un espacio concebido para acompañar
Según informaron desde la dirección del hospital, la sala fue diseñada como un ámbito de contención emocional tanto para las familias como para el personal que acompaña el proceso. Cuenta con iluminación cálida, mobiliario adecuado y condiciones que garantizan privacidad e intimidad, elementos fundamentales en este tipo de situaciones.
La iniciativa responde a una visión integral de la salud perinatal que no se limita a la atención médica tradicional, sino que incluye un enfoque emocional y psicológico para quienes atraviesan un momento de profundo dolor.
Inversión y políticas de salud humanizada
La obra se financió con fondos propios obtenidos a través del programa SUMAR Capitado, lo que permitió fortalecer la infraestructura hospitalaria y avanzar en la incorporación de prácticas de salud más humanas y cercanas a la comunidad.
El director del hospital destacó que esta sala constituye un paso relevante en la consolidación de un modelo de atención perinatal integral que contempla no solo el cuidado clínico, sino también el acompañamiento en momentos críticos.
Acompañar con sensibilidad y respeto
Desde el equipo de enfermería subrayaron que este espacio permitirá brindar un acompañamiento más cercano y humano a las familias, evitando que estas situaciones se transiten en entornos inadecuados o impersonales. “Es una manera de estar presentes con respeto y sensibilidad en un momento profundamente doloroso”, señalaron.
Con esta iniciativa, el Hospital Virgen del Carmen reafirma su compromiso con una atención sanitaria que combina excelencia médica con cuidado humano.