martes 21 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hospital Virgen del Carmen de Zárate inaugura sala de duelo neonatal para acompañar a familias

    El hospital inauguró un espacio íntimo para brindar contención a padres y familiares que enfrentan la pérdida de un recién nacido.

    21 de octubre de 2025 - 13:42
    Hospital Virgen del Carmen de Zárate inaugura una sala de duelo neonatal para acompañar a las familias

    Hospital Virgen del Carmen de Zárate inaugura una sala de duelo neonatal para acompañar a las familias

    LAOPINION

    Hospital Virgen del Carmen de Zárate inauguró una sala de duelo neonatal destinada a acompañar a padres y familiares que enfrentan la pérdida de un recién nacido. El proyecto, impulsado por el equipo de enfermería del Servicio de Neonatología, busca brindar un entorno íntimo y respetuoso dentro del marco de los cuidados perinatales humanizados.

    Lee además
    En San Pedro ya iniciaron el tratamiento unos 27 pacientes

    Consultorio de Cannabis Medicinal en el Hospital de San Pedro: 27 pacientes ya iniciaron tratamiento
    El Hospital Privado SADIV abrirá sus puertas en Baradero a fines de año o a principios de enero

    El Hospital Privado SADIV abrirá sus puertas en Baradero a fines de año o principios de enero

    Un espacio concebido para acompañar

    Según informaron desde la dirección del hospital, la sala fue diseñada como un ámbito de contención emocional tanto para las familias como para el personal que acompaña el proceso. Cuenta con iluminación cálida, mobiliario adecuado y condiciones que garantizan privacidad e intimidad, elementos fundamentales en este tipo de situaciones.

    La iniciativa responde a una visión integral de la salud perinatal que no se limita a la atención médica tradicional, sino que incluye un enfoque emocional y psicológico para quienes atraviesan un momento de profundo dolor.

    Inversión y políticas de salud humanizada

    La obra se financió con fondos propios obtenidos a través del programa SUMAR Capitado, lo que permitió fortalecer la infraestructura hospitalaria y avanzar en la incorporación de prácticas de salud más humanas y cercanas a la comunidad.

    El director del hospital destacó que esta sala constituye un paso relevante en la consolidación de un modelo de atención perinatal integral que contempla no solo el cuidado clínico, sino también el acompañamiento en momentos críticos.

    Acompañar con sensibilidad y respeto

    Desde el equipo de enfermería subrayaron que este espacio permitirá brindar un acompañamiento más cercano y humano a las familias, evitando que estas situaciones se transiten en entornos inadecuados o impersonales. “Es una manera de estar presentes con respeto y sensibilidad en un momento profundamente doloroso”, señalaron.

    Con esta iniciativa, el Hospital Virgen del Carmen reafirma su compromiso con una atención sanitaria que combina excelencia médica con cuidado humano.

    Temas
    Seguí leyendo

    Consultorio de Cannabis Medicinal en el Hospital de San Pedro: 27 pacientes ya iniciaron tratamiento

    El Hospital Privado SADIV abrirá sus puertas en Baradero a fines de año o principios de enero

    Zárate: avanza la construcción del nuevo sistema de almacenamiento de combustible gastado en Atucha II

    Impulsan el Plan Maestro de Aguas Verano 25/26 en Zárate

    Operativos de tránsito y seguridad reforzados en Zárate

    La Prefectura Naval abre la inscripción al Curso de la Marina Mercante Nacional 2026 en Zárate

    Zárate | Celulosa Argentina reactivará su producción tras acuerdo millonario

    Zárate | Independiente de Zárate se acerca a la Liga Federal tras un triunfo arrollador en Villa Constitución

    Zárate | Independiente recibe a Boat Club en el inicio de la séptima fecha del Clausura

    Zárate | Trabajadores se movilizan mañana a la rotonda en defensa del empleo y la industria

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Zárate: Avanza la construcción del nuevo sistema de almacenamiento de combustible gastado en Atucha II.

    Zárate: avanza la construcción del nuevo sistema de almacenamiento de combustible gastado en Atucha II

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Kicillof mantuvo un encuentro con referentes de instituciones de personas con discapacidad en la escuela Los Buenos Hijos.

    Kicillof volvió a Pergamino pero la visita dejó sabor a poco
    Nicolás Massot, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando anticipó la maniobra opositora

    La oposición condiciona el debate del Presupuesto a que Milei destine fondos para las leyes aprobadas

    Pergamino dejó su marca en una nueva edición de los Juegos Bonaerenses.

    Reconocerán a los representantes de Pergamino en los Juegos Bonaerenses

    El Gobierno avanzará con una recompra de deuda en el mercado secundario, financiada con préstamos multilaterales y coordinada por J.P. Morgan.

    Javier Milei y J.P. Morgan lanzan un "Plan Brady" a la argentina con apoyo de fondos multilaterales

    La Niña ya está en el campo: advierten que el fenómeno climático volvió pero sería débil y de corta duración

    La Niña ya está en el campo: advierten que el fenómeno climático volvió pero sería débil y de corta duración